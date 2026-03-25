Gigante do futebol brasileiro encaminha SAF por R$ 2 bilhões após frustração

Torcida do Vasco em São Januário - Foto: João Gabriel Alves/Vasco.

Após mais uma rodada de negociações para a venda da SAF do Vasco entre a diretoria do clube e os representantes de Marcos Lamacchia, herdeiro da Crefisa, as partes encaminharam um acordo para a venda da SAF por números que superam os R$ 2 bilhões.

Existe um acordo pré-estabelecido com compromissos de investimento que englobam algumas áreas do clube. Entre elas: transferências de atletas, folhas de pagamento, infraestrutura em CT, fluxo de caixa e esportes olímpicos.

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Otimismo da diretoria do Vasco

Na última segunda-feira, 23, durante o sorteio da Copa do Brasil, o atual presidente do Vasco, Pedrinho, demonstrou confiança sobre o processo de venda da SAF.

"A gente está em uma etapa muito importante. Não posso dar data, não posso dar nome, mas está em um caminho interessante, e eu preciso de toda a cautela para estruturar o contrato; vocês têm um exemplo claro do que foi com o antigo sócio (777 Partners). Até por isso, houve uma busca por um investidor sério, de credibilidade, de conhecimento de todos, para que o Vasco se torne um clube estruturado pelo resto da sua vida", afirmou o mandatário.

Segunda SAF da história do Vasco

Caso a negociação acabe se concretizando, será a segunda venda do Vasco. Em 2022, cerca de 70% das ações da SAF do Cruzmaltino foram vendidas à 777 Partners pelo valor de R$ 700 milhões.

No entanto, após uma série de irregularidades serem constatadas, em maio de 2025, a Justiça do Rio de Janeiro suspendeu o controle da empresa estadunidense sobre o Gigante da Colina.

Quem é Marcos Lamacchia?

Filho de José Lamacchia com uma das cinco herdeiras do banqueiro Aloysio de Andrade Faria (fundador do banco Real), Marcos tem um perfil discreto e com selecionadas aparições públicas.

Marcos Lamacchia tem vida já independente das empresas do pai (como a Crefisa) e também, por consequência, de Leila Pereira, atual esposa de seu pai, José Lamacchia, e presidente do Palmeiras.

Marcos Lamacchia fundou em 2011 a Blue Star, uma empresa gestora financeira de fundos de investimento, mas foi credor da Crefisa por muitos anos e também trabalhou no banco Alfa, também fundado pelo seu avô Aloysio.