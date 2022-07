Brigando por vaga antecipada na Série D, Jacuipense encara o CSE

Ocupando a quarta colocação no Grupo A 6 com 18 pontos, a equipe do Jacuipense pode garantir uma classificação antecipada na Série D do Campeonato Brasileiro na partida contra o CSE, programada para domingo, 10, às 16h, na Arena Valfredão. Para isso, o Leão do Sisal precisa vencer o seu jogo e torcer para o Sergipe não ganhar da Juazeirense.

“Tivemos uma crise de virose na semana passada, onde vários integrantes da Comissão Técnica e quase 15 atletas não estavam 100%. Agora temos uma nova oportunidade, em casa, para buscar o resultado positivo e podemos dar um passo para a nossa classificação”, comentou o técnico Rodrigo Chagas em entrevista ao portal A Tarde.

O treinador ainda falou do adversário, a equipe do CSE é a penúltima do grupo com 11 pontos. Porém, Rodrigo prega respeito e espera dificuldades.

“O time é o penúltimo colocado, mas esse tipo de jogo é perigoso. Eles chegam sem responsabilidade e a gente mais do que nunca precisamos de concentração total dos atletas. Sabemos que alguns atletas deixaram o clube e houve uma mudança de treinador, mas eles querem terminar a competição bem”.

A Juazeirense ainda briga por uma vaga no mesmo grupo do Jacuipense. Porém, a equipe precisa vencer o seu jogo contra o Sergipe e na última rodada voltar a vencer e torcer para o Leão do Sisal ou Santa Cruz perderem os dois jogos.

Outro baiano que pode classificar para a próxima fase da Série De neste final de semana é o Bahia de Feira. O Tremendão é o segundo com 20 pontos e encara a Ferroviária no sábado, 8, às 17h, na Fonte Luminosa.