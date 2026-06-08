Bruno Guimarães detona críticos e avisa: "Ninguém tem cinco estrelas"

A Seleção Brasileira está pronta para iniciar a Copa do Mundo, e entre as favoritas ao título. PElo menos foi o que garantiu Bruno Guimarães. O meio-campista descreveu as expectativas dos jogadores como "as melhores possíveis" e rebateu as projeções que afastam o Brasil da lista das equipes com mais chances de se sagrarem campeãs.

"Muito confiante, ainda mais depois desses dois amistosos, com duas vitórias e boas atuações individuais e coletivas. A gente sabe que quando começa a Copa do Mundo todo mundo esquece o antes, então o primeiro passo é o mais importante para a gente. Começar com vitória, se Deus quiser, porque tudo se baseia no primeiro jogo. Queremos muito e nos sentimos preparados para começar com o pé direito", iniciou o jogador.

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"A sensação é a melhor possível. Nos dois amistosos jogamos, ganhamos, tivemos grandes momentos. Estamos cada vez mais prontos e focados, temos mais uma semana para trabalhar e zerar todas as dúvidas do mister. Mas a gente se sente preparado, pronto, mal podemos esperar para começar", completou.

Enquanto aos favoritos ao título mundial, Bruno Guimarães apontou Vini Jr. e Raphinha entre os principais jogadores do mundo e descredibiliza qualquer projeção que não coloque o Brasil entre as principais seleções. Apesar disso, o volante fez questão de mencionar que o favoritismo não entra em campo.

"A gente sabe que isso (favoritismo) não entra em campo, mas a gente está aqui para a jogar o nosso melhor. A Argentina não era favorita na última Copa e ganhou. Temos grandes jogadores brilhando nos melhores times do mundo, caso do Vini e do Raphinha. Temos que dar o devido respeito aos nossos jogadores", disse Bruno Guimarães.