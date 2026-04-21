Cadê Neymar? Álbum da Copa 2026 é lançado com ausência polêmica

Neymar no Santos - Foto: Raul Baretta | Santos FC

O aguardado álbum da Copa do Mundo de 2026 tem lançamento oficial marcado para 1º de maio no Brasil, mas colecionadores ao redor do mundo já começaram a movimentar o mercado com as primeiras unidades vendidas na Europa.

A grande surpresa desta edição reside na página da Seleção Brasileira: pela primeira vez em 16 anos, o atacante Neymar não possui um espaço dedicado para sua figurinha.A ausência do craque no produto oficial da Panini reflete as incertezas do técnico Carlo Ancelotti sobre a convocação do jogador.

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A exclusão de Neymar não é um movimento isolado. A Panini já havia deixado o atleta de fora do Adrenalyn XL, sua coleção de cartas de jogo.

Por outro lado, o álbum traz uma contradição médica: o atacante Rodrygo está presente entre os convocados da página brasileira, apesar de ser ausência confirmada no Mundial após sofrer uma grave lesão de ligamento cruzado anterior e menisco.

Expansão do torneio reflete no bolso do colecionador

Com a expansão da Copa para 48 seleções, o álbum saltou de 670 cromos (em 2022) para um total de 980 nesta edição. Embora a Panini tenha "congelado" o preço do pacote em R$ 7 (com 7 figurinhas cada), o custo final para completar a coleção disparou.

Estimativas indicam que o investimento pode ultrapassar os R$ 7 mil, considerando a probabilidade de repetidas.

O livro ilustrado simples será comercializado por R$ 24,90, enquanto versões de capa dura chegam a R$ 79,90. Para os entusiastas, a editora também disponibilizará boxes especiais com 40 pacotes por R$ 359,90.

Confira os jogadores brasileiros presentes no álbum:

Goleiros: Alisson e Bento.

Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Wesley e Danilo.

Meio-campistas: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro.

Atacantes: Vinícius Júnior, Rodrygo, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.