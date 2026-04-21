Lula parabeniza Gabrielzinho por conquista histórica no Prêmio Laureus

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Presidente Lula abraçado com Gabrielzinho - Foto: © Ricardo Stuckert

O presidente Lula utilizou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 21, para parabenizar o nadador mineiro Gabriel Araújo, conhecido como Gabrielzinho, vencedor do Prêmio Laureus, o "Oscar do Esporte".

Gabriel foi eleito o "Melhor Atleta com Deficiência" e o primeiro Prêmio Laureus. A cerimônia aconteceu na segunda-feira, 20, em Madri, na Espanha.

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Quem é Gabrielzinho?

Natural de Santa Luzia, Minas Gerais, Gabriel Araújo conquistou cinco medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris, dois ouros e uma medalha de prata em Tóquio, no ano de 2020.

Após a conquista, Gabrielzinho fez a sua tradicional dança e foi ovacionado por personalidades do esporte, como a ginasta americana Simone Biles.

Depoimento emocionado

Emocionado, Gabrielzinho fez um agradecimento à sua família "Eu gostaria de agradecer a Deus, à minha família por tudo que estamos construindo, aqui é um sonho para mim, agradeço ao meu técnico pelo apoio. Esse vai ser o primeiro de muitos, vamos continuar fazendo história" - completou.

Reconhecimento

Além de Gabrielzinho, Lula utilizou o post para parabenizar também a skatista Rayssa Leal, o surfista Yago Dora e o tenista João Fonseca, destacando o nível de excelência do esporte brasileiro.