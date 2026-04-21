Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRÊMIO LAUREUS

Lula parabeniza Gabrielzinho por conquista histórica no Prêmio Laureus

Nadador mineiro foi eleito o Melhor Atleta com Deficiência no "Oscar do Esporte"

Valdomiro Neto
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Presidente Lula abraçado com Gabrielzinho
Presidente Lula abraçado com Gabrielzinho -

O presidente Lula utilizou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 21, para parabenizar o nadador mineiro Gabriel Araújo, conhecido como Gabrielzinho, vencedor do Prêmio Laureus, o "Oscar do Esporte".

Gabriel foi eleito o "Melhor Atleta com Deficiência" e o primeiro Prêmio Laureus. A cerimônia aconteceu na segunda-feira, 20, em Madri, na Espanha.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Luiz Inácio Lula da Silva (@lulaoficial)

Quem é Gabrielzinho?

Natural de Santa Luzia, Minas Gerais, Gabriel Araújo conquistou cinco medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris, dois ouros e uma medalha de prata em Tóquio, no ano de 2020.

Após a conquista, Gabrielzinho fez a sua tradicional dança e foi ovacionado por personalidades do esporte, como a ginasta americana Simone Biles.

Leia Também:

Investigação em Milão mira 50 jogadores em festas com prostituição
Ex-jogador do Benfica é esfaqueado e fica em estado grave na Dinamarca
Ex-goleiro do Bahia erra feio na Europa e condena time ao rebaixamento

Depoimento emocionado

Emocionado, Gabrielzinho fez um agradecimento à sua família "Eu gostaria de agradecer a Deus, à minha família por tudo que estamos construindo, aqui é um sonho para mim, agradeço ao meu técnico pelo apoio. Esse vai ser o primeiro de muitos, vamos continuar fazendo história" - completou.

Reconhecimento

Além de Gabrielzinho, Lula utilizou o post para parabenizar também a skatista Rayssa Leal, o surfista Yago Dora e o tenista João Fonseca, destacando o nível de excelência do esporte brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

esporte brasileiro Jogos Paralímpicos Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Lula abraçado com Gabrielzinho
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Presidente Lula abraçado com Gabrielzinho
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Presidente Lula abraçado com Gabrielzinho
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Presidente Lula abraçado com Gabrielzinho
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x