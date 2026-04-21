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FALHOU FEIO!

Ex-goleiro do Bahia erra feio na Europa e condena time ao rebaixamento

Emprestado pelo Grêmio, arqueiro com passagem apagada pelo Tricolor falhou em lance decisivo

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em

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Adriel em campo pelo AFS, de Portugal
Adriel em campo pelo AFS, de Portugal -

Nome conhecido pela torcida do Bahia, o goleiro Adriel ainda não conseguiu recuperar a confiança desde que deixou o Tricolor. Atualmente por empréstimo no AFS, clube da primeira divisão de Portugal, o jogador falhou de forma bisonha e protagonizou um gol contra em jogo contra o Rio Ave que terminou em 2 a 2 na última sexta-feira, 17.

Com o empate fora de casa, o AFS Vila das Aves foi o primeiro clube declarado rebaixado à Segunda Divisão Portuguesa nesta temporada. A equipe é a lanterna do campeonato com apenas 13 pontos em 30 jogos, e o capítulo final do rebaixamento foi marcado por uma falha inesquecível.

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Adriel em treinamento pelo Bahia em 2024
Adriel em treinamento pelo Bahia em 2024 | Foto: Dilvulgação | ECBahia

Emprestado pelo Grêmio até o final da temporada europeia, Adriel defendeu o Bahia em 2024, mas foi marcado negativamente durante o período. O goleiro foi reserva durante quase todo o ano, mas recebeu oportunidades após contusão do titular Marcos Felipe.

A insatisfação foi tanta que o experiente Danilo Fernandes, considerado o terceiro reserva, foi titular no último jogo do Brasileiro daquele ano, contra o Atlético Goianiense, que marcou a classificação histórica à Copa Libertadores.

Adriel tem contrato com o Grêmio até junho deste ano e, ainda sem acordo para renovação contratual, deve ficar livre no mercado ao final do vínculo. Aos 25 anos, o atleta é natural de Ilhéus, na Bahia, e é revelado pela base do clube gaúcho.

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