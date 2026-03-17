CAF tira título da Copa Africana de Senegal e declara novo campeão

Senegal não é mais o campeão da Copa Africana de Nações 2025 - Foto: Abdel Majid BZIOUAT / AFP

A Confederação Africana de Futebol (CAF) tirou o título da Copa Africana de Nações de Senegal e declarou, na noite desta terça-feira, 17, a vitória por W.0. do Marrocos na final, registrada como 3 a 0, e, consequentemente, a equipe marroquina como a nova campeã da competição.

A decisão era o objetivo do recurso interposto pela Federação Marroquina de Futebol e teve como base a ameaça de Senegal deixar o campo após marcação de um pênalti a favor da equipe adversária nos acréscimos da final.

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Na ocasião, a arbitragem com auxílio do VAR sinalizaram que Malick Diouf, de Senegal, derrubou Brahim Díaz, do Marrocos — decisão que causou uma revolta generalizada do time senegalês.

O técnico Pape Thiaw pediu para seus jogadores deixaram o gramado e até chegaram a sair do campo, mas retornaram após pedido do craque Sadio Mané. Após muita confusão, Brahim Diaz bateu a penalidade com uma 'cavadinha' no meio do gol para a defesa do goleiro.

O episódio se baseia no Artigo 82 do Regulamento da Copa Africana de Nações, que diz que "se, por qualquer motivo, uma equipe deixar o campo antes do término programado da partida sem a permissão do árbitro, será considerada perdedora e será definitivamente eliminada da competição".

Confira a decisão oficial comunicada pela CAF nesta terça-feira:

O Comitê de Apelações da Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu, em aplicação do artigo 84 do Regulamento da Copa Africana de Nações (CAN), declarar a seleção nacional do Senegal derrotada por W.O. na final da Copa Africana de Nações TotalEnergies CAF Marrocos 2025 (“a Partida”), sendo o resultado ratificado com um placar de 3 a 0 a favor da Real Federação Marroquina de Futebol (FRMF).

Em reunião realizada hoje, o Comitê de Apelações da CAF decidiu, após recurso apresentado pela Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) referente à aplicação dos artigos 82 e 84 do Regulamento da Copa Africana de Nações, o seguinte.