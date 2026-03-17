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MATEUS GONÇALVES

"Você aguentaria?": Ex-Vitória revela a dura realidade da prisão

Em postagem que viralizou, atleta revela o que ninguém viu durante sua detenção em 2025 e abre o jogo sobre os momentos de desespero

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

17/03/2026 - 16:43 h | Atualizada em 17/03/2026 - 18:03

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Mateus Gonçalves
Mateus Gonçalves -

Mateus Gonçalves, ex-atacante com passagens marcantes pelo Esporte Clube Vitória, utilizou suas redes sociais para romper o silêncio sobre um dos períodos mais sombrios de sua vida: os quase oito meses que passou atrás das grades.

Em uma postagem que rapidamente viralizou, o atleta de 31 anos confrontou o estigma da "virilidade inabalável" no esporte e revelou detalhes de sua saúde mental durante o período de detenção.

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O choque da realidade: "Eu estava chorando"

A imagem publicada por Mateus — que ele afirma ter sido registrada em um momento de absoluta solidão — serve como pano de fundo para uma reflexão sobre a masculinidade tóxica.

"Homem foi ensinado a esconder", escreveu o jogador, admitindo que o choro foi sua companhia constante enquanto enfrentava as consequências de suas escolhas.

O trecho mais impactante da publicação rebate um ditado comum no sistema prisional. "A cadeia não te deixa mais forte. Ela só mostra quem você é quando ninguém tá olhando".

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Relembre o caso: de batedor do tráfico à tornozeleira eletrônica

Mateus Gonçalves
Mateus Gonçalves | Foto: Acervo pessoal

A trajetória de queda de Mateus Gonçalves começou em junho de 2025, quando foi preso em flagrante. Segundo as investigações da época, o atleta atuava como "batedor" para um veículo que transportava 187 kg de maconha.

  • Tempo de detenção: 242 dias.
  • Data da soltura: fevereiro de 2026.
  • Condição atual: liberdade assistida com o uso de tornozeleira eletrônica.

Desde sua saída, o jogador tem focado na reconstrução dos laços familiares. O vídeo de seu reencontro com a filha, logo após deixar a unidade prisional, emocionou seguidores e levantou debates sobre a ressocialização de ex-detentos no Brasil.

Vulnerabilidade masculina no futebol

Mateus Gonçalves
Mateus Gonçalves | Foto: Acervo pessoal

No ambiente do futebol, onde o erro é punido com o esquecimento e a fraqueza é vista como tabu, um atleta de alto rendimento admitir que "não é fácil falar" sobre sua dor abre um precedente para discussões sobre saúde mental.

Nos Stories, o jogador prometeu aprofundar o relato, sugerindo que a experiência mudou sua visão de mundo "pra sempre". Ele encerrou a postagem com uma pergunta provocativa aos seguidores: "Você aguentaria um dia lá dentro?".

O futuro nos gramados

Mateus Gonçalves
Mateus Gonçalves | Foto: Acervo pessoal

Enquanto tenta limpar sua imagem pública, o futuro profissional de Mateus Gonçalves permanece uma incógnita. Embora o talento técnico seja reconhecido, a barreira jurídica e o estigma da condenação são os principais adversários para uma possível volta aos grandes clubes.

Por enquanto, Mateus parece focado em uma "limpeza espiritual e emocional", utilizando sua plataforma para alertar outros jovens sobre os perigos de caminhos tortuosos e a fragilidade da liberdade.

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Um post compartilhado por Mateus Gonçalves (@mateus7)

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Tags:

E.C Viitória Matheus Gonçalves tráfico

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