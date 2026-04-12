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BRASIL NO PÓDIO

Caio Bonfim conquista bronze no Mundial de Marcha Atlética

Brasileiro já foi medalhista quatro vezes em Mundiais de atletismo

Gustavo Nascimento
Por

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Caio Bonfim conquista bronze no Mundial de Marcha Atlética, disputado no Brasil
Caio Bonfim conquista bronze no Mundial de Marcha Atlética, disputado no Brasil -

O medalhista olímpico Caio Bonfim conquistou o bronze no Mundial de marcha atlética, que aconteceu neste domingo, 12, em Brasília, que fica a 20 km de distância de Sobradinho, cidade natal do atleta.

Bonfim liderou boa parte da prova, que durou cerca de 1h30, mas foi superado pelo italiano Francesco Fortunato e pelo etíope, Misgana Wakuma, que ficou com a medalha de prata. Após a conquista, o atleta agradeceu ao apoio da torcida brasileira durante a competição:

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“Obrigado pelo carinho de vocês, se não fosse vocês eu não conseguiria essa medalha, no final eu não tinha mais força, mas eu pensei ‘só mais uma volta, por eles'”.

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Carreira de sucesso

Caio Bonfim já foi medalhista quatro vezes em Mundiais de atletismo, com um ouro e dois bronzes na prova de 20 km, que foi transformada em meia maratona (21 km) nesta temporada, além de um prata nos 35 km, que virou a maratona (42 km).

O grande momento da carreira de Caio Bonfim até então foi a conquista da medalha de prata na prova de 20km nas Olimpíadas de Paris em 2024.

Outras conquistas

Antes de Caio Bonfim, o Brasil já havia conquistado uma medalha de bronze inédita na prova de equipes femininas. A pontuação somada de Viviane Lyra, Gabriela de Sousa e Mayara Luize Vicentainer ficou atrás apenas das campeãs do Equador e da Itália.

A medalha de Caio e a da equipe feminina foram a terceira e quarta medalhas da história do Brasil em Mundiais de marcha atlética, e a primeira por equipes. Antes deles, Erica Sena havia conquistado o bronze em 2016 e em 2024 nos 20 km

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Tags:

atletismo caio bonfim marcha atlética

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