Caio Bonfim conquista bronze no Mundial de Marcha Atlética, disputado no Brasil - Foto: EVARISTO SA | AFP

O medalhista olímpico Caio Bonfim conquistou o bronze no Mundial de marcha atlética, que aconteceu neste domingo, 12, em Brasília, que fica a 20 km de distância de Sobradinho, cidade natal do atleta.

Bonfim liderou boa parte da prova, que durou cerca de 1h30, mas foi superado pelo italiano Francesco Fortunato e pelo etíope, Misgana Wakuma, que ficou com a medalha de prata. Após a conquista, o atleta agradeceu ao apoio da torcida brasileira durante a competição:

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“Obrigado pelo carinho de vocês, se não fosse vocês eu não conseguiria essa medalha, no final eu não tinha mais força, mas eu pensei ‘só mais uma volta, por eles'”.

Carreira de sucesso

Caio Bonfim já foi medalhista quatro vezes em Mundiais de atletismo, com um ouro e dois bronzes na prova de 20 km, que foi transformada em meia maratona (21 km) nesta temporada, além de um prata nos 35 km, que virou a maratona (42 km).

O grande momento da carreira de Caio Bonfim até então foi a conquista da medalha de prata na prova de 20km nas Olimpíadas de Paris em 2024.

Outras conquistas

Antes de Caio Bonfim, o Brasil já havia conquistado uma medalha de bronze inédita na prova de equipes femininas. A pontuação somada de Viviane Lyra, Gabriela de Sousa e Mayara Luize Vicentainer ficou atrás apenas das campeãs do Equador e da Itália.

A medalha de Caio e a da equipe feminina foram a terceira e quarta medalhas da história do Brasil em Mundiais de marcha atlética, e a primeira por equipes. Antes deles, Erica Sena havia conquistado o bronze em 2016 e em 2024 nos 20 km