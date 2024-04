Campeão baiano em 2006, Colo-Colo anuncia técnico para a Série B | A TARDE

Faltam menos de dois meses para o início da Série B do Campeonato Baiano 2024 e o Colo-Colo, de Ilhéus, campeão baiano em 2006, está confirmado na disputa pelo acesso à elite. Nesta quarta-feira, 17, o clube anunciou o retorno do técnico Paulo Sales para comandar a equipe na competição.

Conhecido como “Rei do Acesso” pela quantidade de vezes que conseguiu subir de divisão, Sales estava no Lagarto-SE, e levou a equipe à semifinal do Campeonato Sergipano. Meses atrás, ele chegou a ser cotado para comandar o Itabuna na reta final do Baianão, mas as partes não chegaram a um acordo e o time terminou rebaixado para a Série B.

“Optei pelo Colo-Colo, uma equipe tradicional e campeã do futebol da Bahia e vou dar o máximo de mim. Os jogadores que estão chegando, a maioria eu conheço, são comprometidos e estamos todos alinhados para levar o clube à primeira divisão”, disse Paulo Sales.

Além do treinador, o clube anunciou também a contratação do analista de mercado Leonardo Cordier. O profissional acumula bons resultados pelo Itabuna e Barcelona de Ilhéus nos últimos anos, e chega com maior bagagem para buscar o acesso com o Colo-Colo.

“Chego no Colo-Colo mais experiente, mais estudado no futebol, venho sempre me aprofundando nos conceitos no mercado do futebol da Bahia e também do Nordeste. Chego confiante que a gente pode fazer um belo trabalho junto à comissão, junto com a nossa diretoria e junto com a nossa torcida. O Colo-Colo é um time de expressão no sul da Bahia, é o único campeão baiano da primeira divisão, então a gente tem tudo para fazer um belíssimo trabalho”, contou Cordier ao Portal A TARDE.

Leonardo Cordier, analista de mercado do Colo-Colo | Foto: Divulgação | Colo-Colo FR

Organizada pela Federação Bahiana de Futebol (FBF), a Série B do Campeonato Baiano está prevista para iniciar em 9 de junho, com finais programadas para 4 e 11 de agosto. A fórmula de disputa segue a mesma das duas últimas edições. Dez times se enfrentam na primeira fase apenas em jogos de ida, com os quatro melhores garantindo vaga na semifinal. Os dois finalistas conquistam o acesso para a elite e disputam o troféu da segunda divisão.