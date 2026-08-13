Clube histórico recebe proposta de SAF de R$ 1 bilhão e novo estádio

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O Guarani pode entrar em uma nova era financeira com uma proposta de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) que prevê até R$ 1,075 bilhão em investimentos. O projeto apresentado pelo empresário Roberto Graziano, proprietário do Grupo Magnum, tem inicialmente R$ 750 milhões em investimentos, valor que pode aumentar com a inclusão de incentivos.

A dimensão financeira da operação coloca a proposta entre os maiores projetos já apresentados para o futebol do Guarani e envolve não apenas recursos destinados ao futebol, mas também assuntos relacionados à estrutura do clube.

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A proposta está sendo discutida dentro do clube e ainda precisa avançar pelas etapas previstas para que a SAF seja efetivamente aprovada. A informação foi divulgada pelo ge.

Novo estádio e Centro de Treinamento

Entre os projetos da operação estão a construção de uma nova Arena, de um Centro de Treinamento e de uma estrutura destinada ao clube social.

A nova arena está prevista para uma área próxima ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O projeto apresentado anteriormente pela Magnum previa capacidade inicial para aproximadamente 12 mil torcedores, com possibilidade de expansão para 25 mil.

O planejamento também inclui um novo CT, com possibilidade de instalação de um segundo campo, além de uma estrutura para estacionamento com cerca de mil vagas.

Relação com o Brinco de Ouro

A proposta financeira da SAF também está diretamente ligada à história recente do Brinco de Ouro. O Grupo Magnum arrematou o estádio em leilão judicial realizado em 2015, quando o Guarani atravessava uma grave crise financeira.

A operação estabeleceu obrigações para o desenvolvimento de um novo empreendimento, incluindo investimentos na construção da arena, do centro de treinamento e do espaço destinado ao clube social. Entre os compromissos assumidos está um investimento de R$ 105 milhões relacionado ao processo de aquisição do estádio.

É justamente a forma como essas obrigações aparecem dentro da proposta de SAF que passou a gerar questionamentos entre integrantes do Conselho Deliberativo.

Resistência aparece na análise da proposta

Na primeira reunião para avaliação da minuta, realizada nesta semana, os conselheiros decidiram formar uma comissão com representantes das três chapas eleitas para negociar possíveis mudanças na proposta com o Grupo Magnum.

Parte dos conselheiros entende que compromissos assumidos anteriormente pela Magnum na compra do Brinco de Ouro não deveriam ser contabilizados como novos aportes da SAF.