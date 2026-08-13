Gigante da Série A quer empréstimo de R$ 120 milhões antes da SAF

O Vasco trabalha na possibilidade de contratar um novo empréstimo no modelo DIP (Debtor-in-Possession), modalidade utilizada em empresas que estão em recuperação judicial. A operação pode superar os R$ 200 milhões já aportados indiretamente pelo empresário Marcos Lamacchia, da Almirante Participações, grupo que aparece como favorito no processo de compra de 90% da SAF vascaína, segundo informações do jornalista Diogo Dantas, de O Globo.

A movimentação acontece em meio à necessidade de reforço no caixa do clube para o restante da temporada. No ano passado, a Justiça do Rio de Janeiro autorizou o Vasco a contratar um empréstimo de R$ 80 milhões. Em 2026, o clube recebeu R$ 120 milhões pela venda de Rayan ao Bournemouth e, posteriormente, obteve mais R$ 40 milhões por meio de outro empréstimo.

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Agora, a diretoria busca uma operação mais robusta para fechar o ano. Uma das possibilidades seria antecipar, de uma só vez, os R$ 120 milhões previstos em duas parcelas. O valor, porém, ainda pode ser superior.





Novo aporte depende do avanço da venda da SAF



Marcos Lamacchia está ciente da necessidade financeira do Vasco, mas pretende aguardar o avanço do processo competitivo para a venda da SAF antes de liberar novos recursos ao clube.





O Vasco tenta convencer a juíza responsável pelo processo a acelerar a publicação do edital que dará início à concorrência pela compra da SAF. A expectativa é que um eventual novo empréstimo seja contratado posteriormente, com os recursos destinados ao fluxo de caixa operacional e ao pagamento de compromissos com credores e jogadores.





A Almirante Participações e Empreendimentos S.A. largou na frente como investidora-âncora do processo. A empresa poderá apresentar uma proposta inicial e possui direito de preferência em relação a eventuais ofertas superiores.





Caso a Crefisa volte a apresentar uma proposta, desta vez com valores mais altos ou condições financeiras mais vantajosas, a Almirante terá a possibilidade de igualá-la, conforme previsto no acordo firmado com o Vasco.





O presidente Pedrinho explicou como funcionará o mecanismo durante o processo competitivo: "Havendo uma proposta maior, ele tem o direito de igualar essa proposta. Igualando, ele (Lamacchia) fecha o negócio. Se não tiver maior que a dele, a proposta dele vence e a gente vai para os ritos normais. Passando pelo Deliberativo, depois os votos na Assembleia Geral e finaliza a operação".





Pedrinho também demonstrou confiança no futuro financeiro do clube caso a operação seja concluída:





"Estou confiante, otimista e empolgado. São valores muito importantes para a instituição. Não estou falando sobre o investimento agora e ganhar título ano que vem, pode acontecer, mas não é sobre isso. É sobre o contrato de um investidor com CNPJ no brasil, uma holding bilionária, a gente sabe do carinho que eles tem pela instituição. Vai ter um Vasco sem qualquer problema financeiro durante a sua existência", afirmou.







Relatório aponta pressão sobre o caixa do Vasco



A situação financeira do clube segue como um dos principais fatores para a busca por novos recursos. O relatório mensal elaborado pelo administrador judicial e divulgado no início de agosto apontou uma "forte pressão sobre o fluxo operacional" tanto do Vasco quanto da SAF.





A publicação do documento ocorreu após uma determinação da Justiça no processo de recuperação judicial. Em junho, o Judiciário interveio na SAF vascaína e, posteriormente, devolveu ao presidente Pedrinho o comando da empresa.





Entenda o processo de venda da SAF



Após reassumir o controle da SAF, Pedrinho levou à Justiça um pedido de autorização para a realização de uma operação de UPI Equity envolvendo a empresa. Na prática, o mecanismo permite a abertura de um processo competitivo para a revenda da SAF.





A Almirante Participações aparece como stalking horse, expressão utilizada para definir o investidor que estabelece as condições iniciais de uma disputa competitiva. Dessa forma, o acordo firmado entre o Vasco e a empresa de Lamacchia serve como referência para eventuais interessados que decidam participar do processo.





O grupo também possui o chamado right to match, mecanismo que permite cobrir uma eventual proposta superior apresentada por outro investidor.





Entre as condições estabelecidas no acordo estão um aporte de R$ 500 milhões no futebol, a garantia de pagamento das dívidas e obrigações relacionadas à recuperação judicial, receitas suficientes para cobrir as despesas do clube durante cinco anos e investimentos de R$ 120 milhões no centro de treinamento.





O acordo também prevê restrições à revenda das ações pelo período de dez anos, entre outras condições.





No pedido apresentado à Justiça, o Vasco argumenta que as negociações com a Almirante já avançaram significativamente e que a possibilidade de participação de outros investidores está aberta ao mercado.





O clube também sustenta que a formação de uma nova SAF não representaria a alienação das ações da 777 Carioca nem anteciparia questões relacionadas à disputa societária envolvendo as partes.





Outro ponto apresentado pelo Vasco é a necessidade de obter liquidez rapidamente. A diretoria considera a revenda da SAF um mecanismo previsto no plano de recuperação judicial e defende que a conclusão da operação ocorra com celeridade.





A atual janela de transferências também é apontada como um fator relevante para a conclusão do processo. A chegada de novos investimentos permitiria ao clube reforçar o elenco e buscar melhores resultados esportivos, além de reduzir o risco de uma queda de receitas em caso de eventual rebaixamento.





Para o Vasco, uma eventual queda para a Série B poderia comprometer as finanças do clube e dificultar a execução das medidas previstas no plano de recuperação judicial.