OITAVAS DE FINAL
Palmeiras cede empate no fim ao Cerro Porteño e deixa decisão aberta na Libertadores
Verdão marcou com Flaco López após expulsão de Andreas, mas sofreu o 1 a 1 nos acréscimos
O Palmeiras cedeu um empate com gosto de derrota diante do Cerro Porteño ao ficar no 1 a 1 na noite desta quarta-feira, 12, no Allianz Parque, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2026. A equipe alviverde abriu o placar na reta final com gol de Flaco López, mesmo atuando com um homem a menos após a expulsão do meia Andreas Pereira.
No entanto, nos acréscimos, a equipe paraguaia deixou tudo igual em Assunção após uma falha do goleiro Carlos Miguel, deixando a vaga nas quartas de final totalmente aberta.
Domínio alviverde, expulsão e gol de Flaco López
Apesar de dominar a partida e criar inúmeras chances de gol, o time comandado por Abel Ferreira pecou nas finalizações ao longo de todo o confronto. A situação ganhou contornos dramáticos no segundo tempo, quando Andreas Pereira recebeu o cartão vermelho e deixou o Verdão em desvantagem numérica.
Mesmo com dez jogadores em campo, o Palmeiras pressionou e foi recompensado aos 37 minutos da etapa final (82'), quando José Manuel "Flaco" López balançou as redes e fez a torcida explodir em São Paulo.
Falha no fim cede empate ao Cerro Porteño
A vantagem alviverde, porém, durou pouco. O Cerro Porteño, que já havia derrotado o Palmeiras no Brasil durante a fase de grupos em maio, se lançou ao ataque e buscou o empate aos 48 minutos do segundo tempo (93').
Após cruzamento vindo pela direita, o atacante Jonathan Torres aproveitou uma falha do goleiro Carlos Miguel para deixar tudo igual no placar.
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Vaga aberta para a decisão em Assunção
Com o resultado de 1 a 1, quem vencer o confronto da volta avança para as quartas de final. Em caso de novo empate por qualquer placar, a decisão será disputada na cobrança de penalidades máximas.
A partida decisiva está marcada para a próxima quarta-feira (19), no estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.
Ficha Técnica:
- Palmeiras: Carlos Miguel; Emiliano Martínez (Arthur Gabriel), Murilo, Alexander Barboza e Joaquín Piquerez; Allan (Felipe Anderson), Andreas Pereira, Marlon Freitas e Jhon Arias (Ramón Sosa); Flaco López (Gustavo Gómez) e Vitor Roque (Lucas Evangelista). Técnico: Abel Ferreira.
- Cerro Porteño: Manuel Roffo; Fabricio Domínguez (Ignacio Aliseda), Víctor Velázquez, Lucas Quintana, Alexis Cañete e Marcelo Chaparro (Guillermo Benítez); Cecilio Domínguez (Jonathan Torres), Ariel Gamarra (Mateo Klimowicz), César Bobadilla e Jorge Morel; Pablo Vegetti. Técnico: Ariel Holan.