Palmeiras cede empate no fim ao Cerro Porteño e deixa decisão aberta na Libertadores

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O Palmeiras cedeu um empate com gosto de derrota diante do Cerro Porteño ao ficar no 1 a 1 na noite desta quarta-feira, 12, no Allianz Parque, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2026. A equipe alviverde abriu o placar na reta final com gol de Flaco López, mesmo atuando com um homem a menos após a expulsão do meia Andreas Pereira.

No entanto, nos acréscimos, a equipe paraguaia deixou tudo igual em Assunção após uma falha do goleiro Carlos Miguel, deixando a vaga nas quartas de final totalmente aberta.

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Domínio alviverde, expulsão e gol de Flaco López

Apesar de dominar a partida e criar inúmeras chances de gol, o time comandado por Abel Ferreira pecou nas finalizações ao longo de todo o confronto. A situação ganhou contornos dramáticos no segundo tempo, quando Andreas Pereira recebeu o cartão vermelho e deixou o Verdão em desvantagem numérica.

Mesmo com dez jogadores em campo, o Palmeiras pressionou e foi recompensado aos 37 minutos da etapa final (82'), quando José Manuel "Flaco" López balançou as redes e fez a torcida explodir em São Paulo.

Falha no fim cede empate ao Cerro Porteño

A vantagem alviverde, porém, durou pouco. O Cerro Porteño, que já havia derrotado o Palmeiras no Brasil durante a fase de grupos em maio, se lançou ao ataque e buscou o empate aos 48 minutos do segundo tempo (93').

Após cruzamento vindo pela direita, o atacante Jonathan Torres aproveitou uma falha do goleiro Carlos Miguel para deixar tudo igual no placar.

Vaga aberta para a decisão em Assunção

Com o resultado de 1 a 1, quem vencer o confronto da volta avança para as quartas de final. Em caso de novo empate por qualquer placar, a decisão será disputada na cobrança de penalidades máximas.

A partida decisiva está marcada para a próxima quarta-feira (19), no estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

Ficha Técnica: