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Algoz da Holanda em 2010 é anunciado como técnico da seleção

Campeão sobre os holandeses em 2010, ex-Barça assina até 2030

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Xavi e Iniesta juntos pela Seleção Espanhola
Xavi e Iniesta juntos pela Seleção Espanhola - Foto: Divulgação

Campeão do mundo como jogador pela Espanha em 2010, o ex-treinador do Barcelona Xavi Hernández foi anunciado, nesta quarta-feira, 22, pela seleção da Holanda. A coincidência chama atenção por que foi justamente na final da Copa do Mundo na África do Sul, contra os holandeses, que o ex-atleta conquistou o primeiro título mundial da Espanha.

O ídolo do Barça assinou contrato de quatro anos, até o fim da Copa do Mundo de 2030, e vai substituir Ronald Koeman, que deixou o cargo depois da eliminação para Marrocos nos 16 avos de final da última edição. As equipes empataram no tempo regulamentar, com direito a gol de empate marroquino aos 46 minutos do segundo tempo, e a classificação dos africanos foi decidida em disputa de pênaltis.

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Trajetória histórica

Como jogador, o ex-meio-campista construiu uma trajetória vencedora e de longevidade com a camisa do Barcelona. Segundo atleta com mais partidas pelo clube, com 767 partidas, Xavi também conquistou duas Eurocopas com a 'La Roja' (2008 e 2012).

O ponto mais alto da sua carreira aconteceu justamente em uma vitória sobre a Holanda, quando, na final da Copa de 2010, a Espanha venceu por 1 a 0 e levantou o troféu com gol marcado por Andrés Iniesta, na prorrogação.

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Carreira como treinador, até então, é frustrante

Como treinador, entretanto, Xavi ainda não chegou perto de influenciar o futebol positivamente como conseguiu dentro dos gramados, como jogador. Ele iniciou sua nova carreira no comando do Al-Sadd, do Catar, em 2019, e viveu um reencontro especial como treinador do Barcelona, entre 2021 e 2024.

Foi um Campeonato Espanhol e uma Supertaça da Espanha conquistadas na temporada 2022/23, em uma passagem marcada por campanhas decepcionantes e eliminações frustrantes na Liga dos Campeões.

Xavi Hernández estava sem clube desde que deixou o Barcelona em junho de 2024, quando foi substituído pelo técnico que comanda o Barça até hoje, Hansi Flick. Agora sob novo técnico, a Holanda vai disputar quatro competições até o fim do contrato: Liga das Nações, Eurocopa 2028, Eliminatórias da Europa e a Copa do Mundo 2030.

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Tags

Copa do Mundo 203 Futebol internacional holanda Xavi Hernández

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