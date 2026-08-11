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Clube faz 18 a 0 e registra a maior goleada da história do Brasileirão
Time nordestino registra a maior goleada da história de torneios da CBF
O futebol brasileiro ganhou um novo recorde de goleada — e ele veio do futebol feminino. O Atlético-PI fez história ao derrotar o Itacoatiara por 18 a 0, no último sábado, pela Série A2 do Campeonato Brasileiro da categoria. O placar passou a ser o maior já registrado em uma competição nacional organizada pela CBF.
A marca anterior pertencia à Ferroviária, que em 2014 aplicou 16 a 1 sobre o Pinheirense, pela Série A1 Feminina. Com os 18 gols marcados no estádio Floro de Mendonça, na Região Metropolitana de Manaus, o clube piauiense assumiu a liderança isolada do ranking histórico.
Antes do Atlético-PI, nenhuma equipe das quatro divisões do Campeonato Brasileiro masculino e as três categorias do feminino havia alcançado uma diferença de 17 gols em uma partida da competição. Os números são do ge.
As maiores goleadas dos Brasileiros
O resultado também reforçou o domínio do futebol feminino entre os maiores placares da história dos Campeonatos Brasileiros. Das cinco goleadas mais expressivas, quatro foram registradas em competições femininas.
Confira o ranking:
- Atlético-PI 18 x 0 Itacoatiara — Brasileiro Feminino Série A2, 2026;
- Ferroviária 16 x 1 Pinheirense — Brasileiro Feminino Série A1, 2014;
- Corinthians 14 x 0 Ceará — Brasileiro Feminino Série A1, 2023;
- Porto Velho 13 x 0 Humaitá — Brasileiro Série D, 2026;
- Centro Olímpico 13 x 0 Duque de Caxias — Brasileiro Feminino Série A1, 2015.
Entre os homens, o maior resultado continua sendo o 13 a 0 do Porto Velho sobre o Humaitá, pela Série D deste ano. O placar, porém, ficou para trás na lista geral após a goleada histórica do Atlético-PI.
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Atlético-PI fecha fase com goleada histórica
A partida aconteceu pela 15ª e última rodada da Série A2 Feminina. O Atlético-PI chegou ao confronto já garantido nas quartas de final, enquanto o Itacoatiara entrou em campo sem chances de escapar do rebaixamento para a Série A3.
Mesmo com as situações definidas, o time piauiense não diminuiu o ritmo e construiu uma goleada que entrou para a história do futebol nacional. Os 18 gols estabeleceram uma nova referência para os maiores placares de todas as competições brasileiras organizadas pela CBF.