Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Craque europeu deixa o Corinthians na véspera da Libertadores

Jogador de 32 anos encerra passagem de dois anos pelo Timão

João Grassi
Por
CT do Corinthians
CT do Corinthians - Foto: Divulgação | Corinthians

Um dos principais jogadores ofensivos do Corinthians desde 2024, o holandês Memphis Depay não renovou seu contrato e está oficialmente fora do clube paulista. O comunicado da saída dele foi publicada nas redes sociais, nesta tarde de terça-feira, 11.

Memphis e Corinthians viviam dias de incerteza pela renovação do contrato. De acordo com o Timão, a saída do atacante de 32 anos acontece por "consideração à saúde financeira da instituição".

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A saída de Memphis Depay acontece apenas dois dias antes de um compromisso importante pela Copa Libertadores. Na próxima quinta-feira, 13, às 21h30, Alvinegro enfrenta o Rosário Central pelo jogo de ida das oitavas de final, na Argentina.

Leia Também:

STJD

Memphis Depay pode ser punido por usar celular em jogo do Brasileirão
Memphis Depay pode ser punido por usar celular em jogo do Brasileirão imagem

FUTEBOL E FÉRIAS

Vídeo: Memphis Depay é flagrado aproveitando férias em paraíso da Bahia
Vídeo: Memphis Depay é flagrado aproveitando férias em paraíso da Bahia imagem

ESPORTES

Depay cobra valor milionário do Corinthians e ameaça não se apresentar
Depay cobra valor milionário do Corinthians e ameaça não se apresentar imagem

Atleta com passagens por clube importantes da Europa, como PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid, Memphis Depay foi também destaque na Seleção Neerlandesa nos últimos anos. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos da Laranja, com 52 gols.

Memphis Depay no Corinthians

Com a camisa do Corinthians, Memphis Depay participou de 79 jogos durante cerca de dois anos. Foram 20 gols marcados e 15 assistência distribuídas.

Além disso, conquistou os títulos do Campeonato Paulista 2025, Copa do Brasil 2025 e Supercopa Rei 2026.

Memphis Depay
Memphis Depay - Foto: Rodrigo Coca | Agência Corinthians
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Futebol Nacional

Relacionadas

Mais lidas