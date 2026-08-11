Craque europeu deixa o Corinthians na véspera da Libertadores

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Um dos principais jogadores ofensivos do Corinthians desde 2024, o holandês Memphis Depay não renovou seu contrato e está oficialmente fora do clube paulista. O comunicado da saída dele foi publicada nas redes sociais, nesta tarde de terça-feira, 11.

Memphis e Corinthians viviam dias de incerteza pela renovação do contrato. De acordo com o Timão, a saída do atacante de 32 anos acontece por "consideração à saúde financeira da instituição".

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A saída de Memphis Depay acontece apenas dois dias antes de um compromisso importante pela Copa Libertadores. Na próxima quinta-feira, 13, às 21h30, Alvinegro enfrenta o Rosário Central pelo jogo de ida das oitavas de final, na Argentina.

Atleta com passagens por clube importantes da Europa, como PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid, Memphis Depay foi também destaque na Seleção Neerlandesa nos últimos anos. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos da Laranja, com 52 gols.

Memphis Depay no Corinthians

Com a camisa do Corinthians, Memphis Depay participou de 79 jogos durante cerca de dois anos. Foram 20 gols marcados e 15 assistência distribuídas.

Além disso, conquistou os títulos do Campeonato Paulista 2025, Copa do Brasil 2025 e Supercopa Rei 2026.

