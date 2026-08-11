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Violência contra mulher aumenta nos dias de futebol em Salvador e mais capitais

Estudo inclui cinco grandes cidades brasileiras, como a capital baiana

João Grassi
Por
| Atualizada em
Violência contra a mulher - imagem ilustrativa
Violência contra a mulher - imagem ilustrativa - Foto: Reprodução | ASBRAD

Salvador está entre as cinco capitais analisadas em pesquisa que aponta aumento da violência contra mulheres em dias de jogos de futebol. Segundo o levantamento, os registros de agressão contra mulheres crescem 28,8% nessas datas, enquanto os casos de ameaça aumentam 27,4%.

O estudo foi realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública a partir do cruzamento de registros de violência contra mulheres com o calendário dos três torneios de futebol que mais mobilizam clubes em escala nacional: Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e Copa Sul-Americana.

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Além de Salvador, foram analisadas as cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Porto Alegre (RS). Os dados, referentes ao período entre 2023 e 2025, foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação junto às secretarias de segurança pública.

Patrocinado pelo Magalu e promovido pelo Grupo Mulheres do Brasil, o levantamento busca mostrar a relação entre a violência no ambiente esportivo e a violência de gênero. Os registros analisados consideram os jogos dos principais clubes das cinco capitais, incluindo Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória.

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Futebol como "catalisador" da violência

Esta foi a segunda vez que o fórum realizou uma pesquisa sobre o fenômeno. Na comparação com o levantamento anterior, referente ao período de 2015 a 2018, os números também apresentam crescimento. Na época, os registros de ameaça e agressão contra mulheres em dias de partidas aumentavam 23,7% e 20,8%, respectivamente.

“O futebol não gera violência doméstica. Mas catalisa para quem já vive em situação de grande vulnerabilidade”, afirmou Juliana Brandão, coordenadora de gênero e raça do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O estudo também identificou diferenças nos registros de acordo com a raça. Entre mulheres negras, os casos de lesão corporal aumentam 23,2% e os de agressão, 14,6% em dias de jogos. Entre mulheres brancas, os crescimentos são de 30,9% e 36,2%, respectivamente.

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futebol baiano Salvador

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