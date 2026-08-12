ESPORTES
Salvador abre vagas gratuitas para aulas de natação e hidroginástica
Sorteio será realizado na próxima sexta-feira, 14
Salvador está com vagas abertas para aulas gratuitas de natação e hidroginástica na Arena Aquática, localizada no bairro Pituba, até quinta-feira, 13. As atividades, com duração de quatro meses, acontecem pela manhã ou tarde, por 50 minutos.
Podem participar das atividades pessoas:
- A partir de seis anos para natação;
- a partir de 18 anos para hidroginástica.
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Como realizar o cadastro?
Para se inscrever, os interessados devem acessar este link. Os participantes serão escolhidos mediante sorteio que será realizado na próxima sexta-feira, 14. Por esse motivo, é importante acompanhar o site da Arena Aquática e as redes sociais, para verificar a lista de convocados.
Os selecionados devem conferir a lista de documentos a serem apresentados para efetivação da matrícula, no prazo de 30 dias, a partir da segunda-feira, 17.