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Salvador abre vagas gratuitas para aulas de natação e hidroginástica

Sorteio será realizado na próxima sexta-feira, 14

Luiza Nascimento
Por
Aulas de natação
Aulas de natação - Foto: Ascom | Jefferson Peixoto

Salvador está com vagas abertas para aulas gratuitas de natação e hidroginástica na Arena Aquática, localizada no bairro Pituba, até quinta-feira, 13. As atividades, com duração de quatro meses, acontecem pela manhã ou tarde, por 50 minutos.

Podem participar das atividades pessoas:

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  • A partir de seis anos para natação;
  • a partir de 18 anos para hidroginástica.

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Como realizar o cadastro?

Para se inscrever, os interessados devem acessar este link. Os participantes serão escolhidos mediante sorteio que será realizado na próxima sexta-feira, 14. Por esse motivo, é importante acompanhar o site da Arena Aquática e as redes sociais, para verificar a lista de convocados.

Os selecionados devem conferir a lista de documentos a serem apresentados para efetivação da matrícula, no prazo de 30 dias, a partir da segunda-feira, 17.

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Tags

Hidroginástica natação pituba Salvador

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