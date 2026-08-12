Time da Série A investe milhões em camarote com open bar e estúdio de tatuagem

O Mirassol vai ganhar uma nova opção de entretenimento dentro do estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. O clube inaugura nesta quarta-feira, 13, o Rooftop do Leão, camarote premium que será aberto ao público durante o confronto com a LDU de Quito, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

O espaço recebeu mais de R$ 6 milhões em investimentos e terá capacidade para 400 pessoas em dias de partidas. Em eventos, o número sobe para até 500 convidados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Camarote terá open bar, open food e estúdio de tatuagem

A estrutura foi planejada para ir além dos dias de jogos. O Rooftop do Leão terá cozinha própria, serviço de open food e open bar, música ao vivo, telão, elevador e banheiros privativos.

Entre os diferenciais do novo espaço está ainda um estúdio de tatuagem, ampliando a proposta de oferecer diferentes experiências aos visitantes.

A administração ficará por conta da Soccer Hospitality, empresa que atua na criação e gestão de espaços de hospitalidade em estádios. A companhia possui operações em locais como Allianz Parque, Morumbis, Neo Química Arena, Vila Belmiro e Arena Fonte Nova.

Além do futebol, a empresa também participa de projetos voltados para outros grandes eventos, como o Carnaval de São Paulo, a Fórmula 1 e a MotoGP.

Espaço poderá receber eventos fora do futebol

A intenção do Mirassol é que o Rooftop não fique restrito ao calendário esportivo. O local poderá ser utilizado para festas, confraternizações, eventos corporativos e outras celebrações ao longo do ano.

Segundo Leo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, a proposta é fazer com que o camarote passe a integrar a rotina da cidade.

“O Rooftop do Leão nasce com a proposta de ser muito mais do que um camarote de estádio. Queremos criar um espaço que faça parte da rotina de Mirassol, que possa receber torcedores em dias de jogos, mas também festas, confraternizações, eventos corporativos e diferentes celebrações”, afirmou.

Ainda de acordo com Rizzo, o projeto foi pensado para reunir gastronomia, entretenimento, conforto e uma experiência premium em um único espaço.

Maião passa por processo de modernização

A inauguração do novo camarote acontece durante um período de mudanças no estádio do Mirassol. Desde o acesso do clube à Série A do Campeonato Brasileiro, o Maião vem recebendo investimentos para modernizar sua estrutura.

Cerca de R$ 8 milhões foram destinados às melhorias no estádio. Entre as intervenções estão a construção de uma nova fachada, a instalação de reconhecimento facial nos acessos, a substituição dos alambrados por proteção de vidro e reformas em banheiros, vestiários e outros camarotes.

Para Édson Emernegildo, presidente do Mirassol, a chegada do Rooftop acompanha o momento de crescimento vivido pelo clube.

“A chegada desse espaço amplia a experiência dos nossos torcedores e também oferece à cidade uma nova opção de entretenimento. É mais um passo importante na modernização do nosso estádio e na construção de novas experiências para quem vive o Mirassol”, declarou.

Com a nova estrutura, o Maião passa a contar com mais uma área voltada à hospitalidade e poderá receber diferentes formatos de eventos durante o ano, além dos jogos do Mirassol.