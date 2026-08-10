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Estádio histórico do Nordeste pode ser interditado após confusão

Episódio aconteceu em jogo da Série C do Campeonato Brasileiro

Lucas Vilas Boas
Por
Estádio Almeidão, na Paraíba
Estádio Almeidão, na Paraíba - Foto: Estefinho Francelino/Campinense

O Estádio Almeidão, em João Pessoa, tornou-se o centro de uma série de questionamentos após os episódios registrados durante a partida entre Botafogo-PB e Santa Cruz, válido pela Série C do Brasileirão. O clube pernambucano protocolou, nesta segunda-feira, um ofício em que pede a apuração das ocorrências e a interdição cautelar do estádio.

O documento foi encaminhado ao Ministério Público da Paraíba, à Corregedoria da Polícia Militar da Paraíba, ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e às federações de futebol dos dois estados.

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A principal reclamação do Santa Cruz está relacionada à estrutura disponibilizada no Almeidão para a entrada dos torcedores visitantes. De acordo com o clube, houve formação de longas filas e aglomerações no acesso ao estádio. A situação na avaliação da equipe pernambucana, demonstra falhas no planejamento e na segurança do local.

O Tricolor também contestou a atuação da Polícia Militar durante os episódios. O clube afirma que agentes utilizaram spray de pimenta e balas de borracha contra torcedores e solicitou uma investigação para identificar os responsáveis e verificar se a ação seguiu critérios de legalidade.

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Botafogo-PB também é questionado

Além das forças de segurança, o Santa Cruz quer que o Botafogo-PB seja investigado pela organização da partida. O clube pernambucano entende que o mandante deve ser responsabilizado por eventuais falhas relacionadas à operação do estádio.

Entre os pontos citados estão a estrutura destinada à entrada dos visitantes, a separação entre as torcidas e o planejamento e a execução do esquema de segurança para o confronto.

O Santa Cruz afirma ainda ter apresentado provas sobre os episódios registrados no Almeidão e pede que, caso sejam identificadas responsabilidades, sejam adotadas as medidas cabíveis nos setores administrativos, civis, criminais e desportivos.

Almeidão é principal estádio de João Pessoa

O Estádio José Américo de Almeida Filho, conhecido popularmente como Almeidão, é um dos principais palcos esportivos da Paraíba. Localizado em João Pessoa, o estádio foi inaugurado em 9 de março de 1975 e tem capacidade para aproximadamente 25 mil torcedores.

A arena é a casa do Botafogo-PB e recebe regularmente os jogos do clube como mandante. O Almeidão também pode ser utilizado eventualmente por outras equipes da região, como o CSP.

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