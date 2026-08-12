ESPORTES
Zagueiro faz história e vira o brasileiro com mais títulos no futebol
O ex-lateral Daniel Alves era o detentor do feito histórico
Marquinhos entrou para história ao erguer novamente a Supercopa UEFA com o Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira, 12, com a vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa. O zagueiro de 32 anos ultrapassou o ex-jogador Daniel Alves e agora é o brasileiro com mais títulos no futebol, com 43 taças.
Foi a 40ª conquista do defensor com a camisa do PSG, somada as outras duas consagradas pela Seleção Brasileira (Ouro Olímpico de 2026 e a Copa América de 2019), e uma com o Corinthians. Apesar de não ter entrado em campo, ele estava inscrito na Libertadores de 2012, vencida pelo time paulista.
Todos os títulos da carreira de Marquinhos
- Corinthians (1): Libertadores 2012;
- Seleção Brasileira (2): Ouro Olímpico e Copa América;
- PSG (40): Liga dos Campeões (2), Campeonato Francês (11), Supertaça da França (10), Copa da França (8), Copa da Liga Francesa (6), Supercopa da Uefa (2), Copa Intercontinental (1).
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Na frente de Marquinhos com mais títulos, aparece apenas Lionel Messi, com 46 conquistas na carreira. O brasileiro ultrapassou Daniel Alves, que tem 42 títulos, e também possui mais taças levantadas que outras lendas do futebol, como Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta, Ryan Giggs e Gerard Piqué, que estão empatados com 36 conquistas.
Jogadores com mais títulos no futebol
- Lionel Messi (Argentina) - 46 títulos;
- Marquinhos (Brasil) - 43 títulos;
- Daniel Alves (Brasil) - 42 títulos;
- Cristiano Ronaldo (Portugal) - 36 títulos;
- Andrés Iniesta (Espanha) - 36 títulos;
- Ryan Giggs (País de Gales) - 36 títulos;
- Gerard Piqué (Espanha) - 36 títulos;
- Pelé (Brasil) - 35 títulos;
- Pepe (Brasil) - 35 títulos;
- Maxwell (Brasil) - 34 títulos;
- Shovkovskyi (Ucrânia) - 34 títulos;
- Vitor Bahia (Portugal) - 34 títulos.
Um dos maiores ídolos do clube francês, o ele se tornou, em abril de 2024, o jogador com mais partidas oficiais pelo PSG, superando o francês Jean-Marc Pilorget e o italiano Marco Verratti. Marquinhos chegou ao time francês em 2013 por 35 milhões de euros.