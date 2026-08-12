Zagueiro faz história e vira o brasileiro com mais títulos no futebol

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Marquinhos entrou para história ao erguer novamente a Supercopa UEFA com o Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira, 12, com a vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa. O zagueiro de 32 anos ultrapassou o ex-jogador Daniel Alves e agora é o brasileiro com mais títulos no futebol, com 43 taças.

Foi a 40ª conquista do defensor com a camisa do PSG, somada as outras duas consagradas pela Seleção Brasileira (Ouro Olímpico de 2026 e a Copa América de 2019), e uma com o Corinthians. Apesar de não ter entrado em campo, ele estava inscrito na Libertadores de 2012, vencida pelo time paulista.

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Todos os títulos da carreira de Marquinhos

Corinthians (1) : Libertadores 2012;

: Libertadores 2012; Seleção Brasileira (2): Ouro Olímpico e Copa América;

Ouro Olímpico e Copa América; PSG (40): Liga dos Campeões (2), Campeonato Francês (11), Supertaça da França (10), Copa da França (8), Copa da Liga Francesa (6), Supercopa da Uefa (2), Copa Intercontinental (1).

Na frente de Marquinhos com mais títulos, aparece apenas Lionel Messi, com 46 conquistas na carreira. O brasileiro ultrapassou Daniel Alves, que tem 42 títulos, e também possui mais taças levantadas que outras lendas do futebol, como Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta, Ryan Giggs e Gerard Piqué, que estão empatados com 36 conquistas.

Jogadores com mais títulos no futebol

Lionel Messi (Argentina) - 46 títulos;

Marquinhos (Brasil) - 43 títulos;

Daniel Alves (Brasil) - 42 títulos;

Cristiano Ronaldo (Portugal) - 36 títulos;

Andrés Iniesta (Espanha) - 36 títulos;

Ryan Giggs (País de Gales) - 36 títulos;

Gerard Piqué (Espanha) - 36 títulos;

Pelé (Brasil) - 35 títulos;

Pepe (Brasil) - 35 títulos;

Maxwell (Brasil) - 34 títulos;

Shovkovskyi (Ucrânia) - 34 títulos;

Vitor Bahia (Portugal) - 34 títulos.

Um dos maiores ídolos do clube francês, o ele se tornou, em abril de 2024, o jogador com mais partidas oficiais pelo PSG, superando o francês Jean-Marc Pilorget e o italiano Marco Verratti. Marquinhos chegou ao time francês em 2013 por 35 milhões de euros.