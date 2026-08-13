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LIBERTADORES 2026

Paquetá sai do banco, marca e garante empate do Flamengo contra o Cruzeiro

Rubro-Negro busca o 1 a 1 no Mineirão e deixa decisão das oitavas aberta para o Maracanã

Redação e AFP
Por Redação e AFP
Flamengo's midfielder #20 Lucas Paqueta (2nd R) celebrates with teammates after scoring a goal during the first leg of the Copa Libertadores round of 16 football match between Brazilian teams Cruzeiro and Flamengo at the Mineirao stadium in Belo Horizonte, state of Minas Gerais, Brazil, on August 12, 2026. (Photo by DOUGLAS MAGNO / AFP)
Flamengo's midfielder #20 Lucas Paqueta (2nd R) celebrates with teammates after scoring a goal during the first leg of the Copa Libertadores round of 16 football match between Brazilian teams Cruzeiro and Flamengo at the Mineirao stadium in Belo Horizonte, state of Minas Gerais, Brazil, on August 12, 2026. (Photo by DOUGLAS MAGNO / AFP) - Foto: DOUGLAS MAGNO/AFP

Com um gol decisivo vindo do banco de reservas, Lucas Paquetá garantiu o empate em 1 a 1 para o Flamengo diante do Cruzeiro, na noite desta quarta-feira,12, no Mineirão. O confronto válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2026 deixa a decisão pela vaga totalmente em aberto para o duelo de volta, marcado para a próxima semana, no Maracanã.

O resultado marcou o reencontro do técnico português Leonardo Jardim com a torcida cruzeirense no Mineirão. Recebido sob vaias por ter assumido o comando do Rubro-Negro, o treinador foi determinante no placar final ao promover substituições estratégicas no segundo tempo.

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Arroyo abre o placar com golaço na etapa final

Após um primeiro tempo de muita disputa, a equipe mineira abriu o placar logo no início do segundo tempo, aos 8 minutos (53'). O jovem equatoriano Keny Arroyo fez uma bela jogada individual, cortou a marcação e finalizou de chapa com a perna esquerda, sem chances para o goleiro Rossi.

Em desvantagem no placar, Leonardo Jardim mexeu na equipe aos 20 minutos da etapa complementar, promovendo as entradas do atacante Pedro e do meia Lucas Paquetá.

Estrela de Paquetá e reação rubro-negra

A resposta do Flamengo foi imediata. Apenas dois minutos após entrar em campo, Pedro sofreu a falta que originou o gol de empate aos 22 minutos do segundo tempo.

Na cobrança de Ayrton Lucas, o zagueiro Léo Ortiz subiu alto e cabeceou no travessão. No rebote da jogada, Lucas Paquetá aproveitou a sobra para empurrar a bola para as redes e decretar a igualdade no Mineirão.

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Decisão no Maracanã e chaveamento da Liberta

Com o empate em 1 a 1, quem vencer no Maracanã avança para as quartas de final. Novo empate por qualquer placar levará a definição do classificado para a disputa de pênaltis.

O vencedor do confronto 100% brasileiro enfrentará nas quartas quem avançar do duelo entre Deportes Tolima e Independiente del Valle. O jogo de ida do confronto entre colombianos e equatorianos foi adiado devido ao forte terremoto que atingiu a Colômbia na segunda-feira e será disputado na próxima semana, em Ibagué.

Ficha Técnica:

  • Cruzeiro: Otávio; William Furtado, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique (Zé Lucas), Gerson; Keny Arroyo (João Costa), Matheus Pereira e Wesley (Kaique Kenji); Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
  • Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho; Gonzalo Plata (Guillermo Varela), Giorgian de Arrascaeta (Lucas Paquetá) e Samuel Lino (Jorge Carrascal); Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Leonardo Jardim.
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