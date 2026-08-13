LIBERTADORES 2026
Paquetá sai do banco, marca e garante empate do Flamengo contra o Cruzeiro
Rubro-Negro busca o 1 a 1 no Mineirão e deixa decisão das oitavas aberta para o Maracanã
Com um gol decisivo vindo do banco de reservas, Lucas Paquetá garantiu o empate em 1 a 1 para o Flamengo diante do Cruzeiro, na noite desta quarta-feira,12, no Mineirão. O confronto válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2026 deixa a decisão pela vaga totalmente em aberto para o duelo de volta, marcado para a próxima semana, no Maracanã.
O resultado marcou o reencontro do técnico português Leonardo Jardim com a torcida cruzeirense no Mineirão. Recebido sob vaias por ter assumido o comando do Rubro-Negro, o treinador foi determinante no placar final ao promover substituições estratégicas no segundo tempo.
Arroyo abre o placar com golaço na etapa final
Após um primeiro tempo de muita disputa, a equipe mineira abriu o placar logo no início do segundo tempo, aos 8 minutos (53'). O jovem equatoriano Keny Arroyo fez uma bela jogada individual, cortou a marcação e finalizou de chapa com a perna esquerda, sem chances para o goleiro Rossi.
Em desvantagem no placar, Leonardo Jardim mexeu na equipe aos 20 minutos da etapa complementar, promovendo as entradas do atacante Pedro e do meia Lucas Paquetá.
Estrela de Paquetá e reação rubro-negra
A resposta do Flamengo foi imediata. Apenas dois minutos após entrar em campo, Pedro sofreu a falta que originou o gol de empate aos 22 minutos do segundo tempo.
Na cobrança de Ayrton Lucas, o zagueiro Léo Ortiz subiu alto e cabeceou no travessão. No rebote da jogada, Lucas Paquetá aproveitou a sobra para empurrar a bola para as redes e decretar a igualdade no Mineirão.
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Decisão no Maracanã e chaveamento da Liberta
Com o empate em 1 a 1, quem vencer no Maracanã avança para as quartas de final. Novo empate por qualquer placar levará a definição do classificado para a disputa de pênaltis.
O vencedor do confronto 100% brasileiro enfrentará nas quartas quem avançar do duelo entre Deportes Tolima e Independiente del Valle. O jogo de ida do confronto entre colombianos e equatorianos foi adiado devido ao forte terremoto que atingiu a Colômbia na segunda-feira e será disputado na próxima semana, em Ibagué.
Ficha Técnica:
- Cruzeiro: Otávio; William Furtado, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique (Zé Lucas), Gerson; Keny Arroyo (João Costa), Matheus Pereira e Wesley (Kaique Kenji); Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
- Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho; Gonzalo Plata (Guillermo Varela), Giorgian de Arrascaeta (Lucas Paquetá) e Samuel Lino (Jorge Carrascal); Bruno Henrique (Pedro). Técnico: Leonardo Jardim.