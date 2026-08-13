Paquetá sai do banco, marca e garante empate do Flamengo contra o Cruzeiro

Com um gol decisivo vindo do banco de reservas, Lucas Paquetá garantiu o empate em 1 a 1 para o Flamengo diante do Cruzeiro, na noite desta quarta-feira,12, no Mineirão. O confronto válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2026 deixa a decisão pela vaga totalmente em aberto para o duelo de volta, marcado para a próxima semana, no Maracanã.

O resultado marcou o reencontro do técnico português Leonardo Jardim com a torcida cruzeirense no Mineirão. Recebido sob vaias por ter assumido o comando do Rubro-Negro, o treinador foi determinante no placar final ao promover substituições estratégicas no segundo tempo.

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Arroyo abre o placar com golaço na etapa final

Após um primeiro tempo de muita disputa, a equipe mineira abriu o placar logo no início do segundo tempo, aos 8 minutos (53'). O jovem equatoriano Keny Arroyo fez uma bela jogada individual, cortou a marcação e finalizou de chapa com a perna esquerda, sem chances para o goleiro Rossi.

Em desvantagem no placar, Leonardo Jardim mexeu na equipe aos 20 minutos da etapa complementar, promovendo as entradas do atacante Pedro e do meia Lucas Paquetá.

Estrela de Paquetá e reação rubro-negra

A resposta do Flamengo foi imediata. Apenas dois minutos após entrar em campo, Pedro sofreu a falta que originou o gol de empate aos 22 minutos do segundo tempo.

Na cobrança de Ayrton Lucas, o zagueiro Léo Ortiz subiu alto e cabeceou no travessão. No rebote da jogada, Lucas Paquetá aproveitou a sobra para empurrar a bola para as redes e decretar a igualdade no Mineirão.

Decisão no Maracanã e chaveamento da Liberta

Com o empate em 1 a 1, quem vencer no Maracanã avança para as quartas de final. Novo empate por qualquer placar levará a definição do classificado para a disputa de pênaltis.

O vencedor do confronto 100% brasileiro enfrentará nas quartas quem avançar do duelo entre Deportes Tolima e Independiente del Valle. O jogo de ida do confronto entre colombianos e equatorianos foi adiado devido ao forte terremoto que atingiu a Colômbia na segunda-feira e será disputado na próxima semana, em Ibagué.

Ficha Técnica: