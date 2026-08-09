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BRASILEIRÃO

Vitória é dominado pelo Flamengo e soma mais uma derrota fora de casa

No Rio de Janeiro, Rubro-Negro sofreu com gols de Erick Pulgar e Bruno Henrique

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Vitória é dominado pelo Flamengo e soma mais uma derrota fora de casa
Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Não foi contra o Flamengo, no Maracanã, que o Vitória quebrou o jejum de jogos sem vencer fora do Barradão. Na noite deste domingo, 9, o Leão da Barra perdeu por 2 a 0 para o time carioca, com gols de Erick Pulgar e Bruno Henrique, e seguiu sem vencer como visitante na competição.

Como foi o jogo?

Exatamente como se esperava de um jogo contra o Flamengo em sua casa, a posse de bola e o controle da partida foram completamente da equipe mandante enquanto a bola esteva rolando. O time de Leonardo Jardim soube trocar passes rápidos perto da área, finalizar com abundância e marcar forte.

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Foi em um desses chutes de fora da área, inclusive, que Pulgar acertou o ângulo do goleiro Lucas Arcanjo aos 13 minutos do primeiro tempo, e abriu o placar no Maracanã. O Vitória teve muita dificuldade para contra-atacar e pouco conseguiu oferecer perigo ao Flamengo.

O segundo tento da partida saiu aos 35 minutos da segunda etapa, com mais uma bela finalização na intermediária da área. O camisa 27 recebeu a bola após passe de Carrascal em um contra-ataque, e soltou uma bomba com a perna esquerda para ampliar a diferença.

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Jejum incômodo fora de casa

Com o resultado, o Vitória permaneceu na 13ª posição do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos em 22 jogos, e perdeu a chance de reagir no torneio. Foram apenas quatro pontos somados de 15 possíveis nos cinco jogos disputados pelo Brasileirão após a Copa do Mundo 2026.

A dificuldade diante do Flamengo no Maracanã já era esperada antes da bola rolar mediante aos diferentes cenários das duas equipes dentro e fora de campo, principalmente no fator financeiro.

A campanha ruim do Vitória fora do Barradão, entretanto, acende um alerta para os jogadores e o técnico Jair Ventura. São 12 jogos disputados fora de casa, com quatro empates e oito derrotas.

Vai ser em Salvador, entretanto, que o Rubro-Negro vai ter a chance de reagir no Brasileirão. O Leão da Barra recebe o Botafogo no próximo domingo, 16, às 18h30, no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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esporte clube vitória Flamengo x Vitória

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