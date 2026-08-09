Flamengo perde dois titulares de última hora contra o Vitória

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O Flamengo ganhou duas baixas de última hora para o confronto com o Vitória, neste domingo, 9, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Alex Sandro e o zagueiro Vitão não estarão à disposição para a partida no Maracanã.

Alex Sandro apresentou dores na panturrilha direita ao longo da semana. O exame realizado pelo clube não identificou lesão muscular, mas o jogador ainda sente o incômodo e permanece sob os cuidados do departamento médico.

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A situação de Vitão é diferente. O defensor foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda e também ficou fora da relação para o duelo diante dos baianos. A informação foi divulgada pelo ge.

Os dois vinham sendo peças importantes no time titular do Flamengo após a pausa para a Copa do Mundo. Alex Sandro começou entre os titulares nas duas últimas partidas, enquanto Vitão participou das cinco rodadas mais recentes como uma das principais opções defensivas da equipe.

Novas peças no time titular

Na escalação titular, o técnico Leonardo Jardim optou por Léo Ortiz na vaga de Vitão, e Ayrton Lucas no lugar de Alex Sandro. O time carioca vai iniciar o jogo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Carrascal; Samuel Lino e Pedro.

Veja a lista de relacionados do Flamengo:

Foto: Flamengo

Além da dupla, o técnico rubro-negro também não poderá contar com Everton Cebolinha, que apresenta um quadro gripal, e Luiz Araújo, ainda em processo de recuperação de uma lesão no joelho sofrida durante a intertemporada.