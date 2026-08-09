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E.C.VITÓRIA

Flamengo perde dois titulares de última hora contra o Vitória

Jogadores importantes não enfrentam o clube baiano no Maracanã

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Alex Sandro, lateral do Flamengo
Alex Sandro, lateral do Flamengo - Foto: Adriano Flores | Flamengo

O Flamengo ganhou duas baixas de última hora para o confronto com o Vitória, neste domingo, 9, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Alex Sandro e o zagueiro Vitão não estarão à disposição para a partida no Maracanã.

Alex Sandro apresentou dores na panturrilha direita ao longo da semana. O exame realizado pelo clube não identificou lesão muscular, mas o jogador ainda sente o incômodo e permanece sob os cuidados do departamento médico.

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A situação de Vitão é diferente. O defensor foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda e também ficou fora da relação para o duelo diante dos baianos. A informação foi divulgada pelo ge.

Os dois vinham sendo peças importantes no time titular do Flamengo após a pausa para a Copa do Mundo. Alex Sandro começou entre os titulares nas duas últimas partidas, enquanto Vitão participou das cinco rodadas mais recentes como uma das principais opções defensivas da equipe.

Novas peças no time titular

Na escalação titular, o técnico Leonardo Jardim optou por Léo Ortiz na vaga de Vitão, e Ayrton Lucas no lugar de Alex Sandro. O time carioca vai iniciar o jogo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Carrascal; Samuel Lino e Pedro.

Veja a lista de relacionados do Flamengo:

Imagem ilustrativa da imagem Flamengo perde dois titulares de última hora contra o Vitória
Foto: Flamengo

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Além da dupla, o técnico rubro-negro também não poderá contar com Everton Cebolinha, que apresenta um quadro gripal, e Luiz Araújo, ainda em processo de recuperação de uma lesão no joelho sofrida durante a intertemporada.

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flamengo Flamengo x Vitória

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