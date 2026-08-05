Flamengo abre os cofres por atacante da Seleção Brasileira

O Flamengo intensificou as negociações para contratar o atacante Luiz Henrique, de 25 anos, e deu um passo importante para tentar fechar a contratação do jogador do Zenit, que disputou a última Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

Diante da demora por uma definição envolvendo Thiago Almada, a diretoria rubro-negra decidiu concentrar esforços na chegada do ex-atacante de Fluminense e Botafogo.





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A proposta apresentada ao clube russo prevê o pagamento de 30 milhões de euros (cerca de R$ 178 milhões), além de outros 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 29 milhões) em bônus condicionados ao cumprimento de metas previstas em contrato.





Caso a negociação seja concretizada, Luiz Henrique protagonizará uma das maiores transferências da história do futebol brasileiro. Em valores fixos, o atacante ficará atrás apenas de Lucas Paquetá, contratado pelo Flamengo em janeiro deste ano por 45 milhões de euros.





Além do investimento na compra dos direitos econômicos, o clube carioca também prepara uma valorização salarial para convencer o jogador. Se assinar contrato, Luiz Henrique passará a receber o maior salário do atual elenco rubro-negro. O atacante esteve na mira do Flamengo em outras janelas de transferências, mas, desta vez, a expectativa interna é de um desfecho positivo.





Zenit manteve exigência financeira

Desde a abertura da atual janela de transferências, o Zenit deixou claro que só negociaria Luiz Henrique mediante o pagamento de 30 milhões de euros em valores fixos. A única possibilidade de redução desse montante seria a inclusão de outro atleta na negociação.





Essa alternativa chegou a ser considerada pelo Botafogo, que cogitou envolver Danilo nas conversas após o jogador despertar interesse da equipe russa. O negócio, entretanto, não avançou porque o atleta manifestou o desejo de não atuar no futebol da Rússia.





Paquetá aprova possível chegada de Luiz Henrique

Enquanto a diretoria trabalha para concluir a negociação, Luiz Henrique também recebeu apoio público de um dos principais jogadores do elenco rubro-negro. Em entrevista coletiva concedida na segunda-feira, Lucas Paquetá revelou que conversou com o atacante durante o período em que ambos estiveram com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.





"Obviamente a gente vê, sim (especulações). Queremos sempre bons jogadores com a gente. Eu brinquei com o Luiz (Henrique), é um cara que admiro muito, um grande atleta, tem qualidade... Um grande jogador. Que o clube faça o que tem que fazer. Será muito bem-vindo", disse Paquetá.





Atacante acumula títulos e destaque no futebol brasileiro

Luiz Henrique iniciou a carreira nas categorias de base do Fluminense e permaneceu no clube até 2022, quando foi negociado com o Betis, da Espanha.





Dois anos depois, retornou ao futebol brasileiro para defender o Botafogo. Em 2024, foi peça importante nas campanhas que renderam ao clube os títulos da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro.





O desempenho na temporada também garantiu ao atacante o prêmio de Rei da América, concedido ao melhor jogador do continente sul-americano.