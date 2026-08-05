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LOS PÁJAROS DE LA LEGUA

Carro de ex-jogador da Série A é apreendido com cocaína em operação

Veículo transportava carga de cocaína e era conduzido por Sebastián Soto Guerra, sogro do jogador

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em
Veículo do jogador transportava uma carga de cocaína (imagem ilustrativa, referente a operação da PRF que apreendeu uma carga de cocaína avaliada em R$ 3 milhões, na Região Metropolitana de Belo Horizonte)
Veículo do jogador transportava uma carga de cocaína (imagem ilustrativa, referente a operação da PRF que apreendeu uma carga de cocaína avaliada em R$ 3 milhões, na Região Metropolitana de Belo Horizonte) - Foto: PRF/Divulgação

O meia-atacante Carlos Palacios, com passagens pelo futebol brasileiro e atual jogador do Boca Juniors, é alvo de investigação policial no Chile. A Polícia de Investigações do Chile apreendeu um automóvel registrado em nome do atleta durante uma operação contra o narcotráfico.

Carlos Palacios
Carlos Palacios - Foto: Reprodução internet

O veículo transportava uma carga de cocaína e era conduzido por Sebastián Soto Guerra, sogro do jogador. De acordo com autoridades locais, o motorista integra a organização criminosa conhecida como "Los Pájaros de La Legua", com atuação na região metropolitana de Santiago.

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A Promotoria do Sistema de Análise Criminal informou que a investigação analisa a possível relação entre o atleta e as atividades ilícitas conduzidas pelo grupo criminoso. O processo segue em curso para esclarecer a titularidade e o uso do automóvel apreendido.

Carlos Palacios atuou no Brasil entre 2021 e 2022, com passagens pelo Internacional e pelo Vasco da Gama, antes de seguir para o futebol chileno e, posteriormente, para o clube argentino.

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