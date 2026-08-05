LOS PÁJAROS DE LA LEGUA
Carro de ex-jogador da Série A é apreendido com cocaína em operação
Veículo transportava carga de cocaína e era conduzido por Sebastián Soto Guerra, sogro do jogador
O meia-atacante Carlos Palacios, com passagens pelo futebol brasileiro e atual jogador do Boca Juniors, é alvo de investigação policial no Chile. A Polícia de Investigações do Chile apreendeu um automóvel registrado em nome do atleta durante uma operação contra o narcotráfico.
O veículo transportava uma carga de cocaína e era conduzido por Sebastián Soto Guerra, sogro do jogador. De acordo com autoridades locais, o motorista integra a organização criminosa conhecida como "Los Pájaros de La Legua", com atuação na região metropolitana de Santiago.
A Promotoria do Sistema de Análise Criminal informou que a investigação analisa a possível relação entre o atleta e as atividades ilícitas conduzidas pelo grupo criminoso. O processo segue em curso para esclarecer a titularidade e o uso do automóvel apreendido.
Carlos Palacios atuou no Brasil entre 2021 e 2022, com passagens pelo Internacional e pelo Vasco da Gama, antes de seguir para o futebol chileno e, posteriormente, para o clube argentino.