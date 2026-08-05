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Advogada é alvo de operação por suspeita de ligação com facção de Eunápolis

Mandados foram cumpridos em Eunápolis durante investigação da Polícia Civil

Luan Julião
Por
Durante a ação, policiais apreenderam celulares e documentos
Durante a ação, policiais apreenderam celulares e documentos - Foto: OAB

A atuação de uma advogada de 28 anos, suspeita de prestar apoio a uma organização criminosa, está no centro da Operação Chicana, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia na manhã desta quarta-feira, 5. A ação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em imóveis localizados em Eunápolis, no extremo sul do estado.

De acordo com a investigação, a mulher é suspeita de envolvimento em crimes como participação em organização criminosa, falsidade ideológica e fraude processual. As medidas judiciais foram autorizadas pela Vara Criminal da Comarca de Itabela.

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As apurações indicam que a investigada teria participado de um esquema voltado à produção e utilização de documentos ideologicamente falsos, além da elaboração de contratos supostamente simulados. Conforme a Polícia Civil, o objetivo seria dar aparência de legalidade à ocultação de bens e facilitar a obtenção de vantagens ilícitas em favor de integrantes de um grupo criminoso com atuação em Itabela.

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Ainda segundo a corporação, a organização investigada é apontada como responsável por crimes de grande gravidade, entre eles homicídios, tráfico de drogas e outras ações violentas que impactam a segurança pública da região.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam aparelhos eletrônicos e diversos documentos. Todo o material passará por perícia e análise técnica para auxiliar no avanço das investigações, na identificação de possíveis envolvidos e na coleta de novas provas.

A Operação Chicana foi conduzida por equipes da Delegacia Territorial de Itabela, com apoio das Diretorias Regionais de Polícia do Interior Sul e Sudoeste, além da 23ª Coorpin/Eunápolis e da 7ª Coorpin/Ilhéus, unidades vinculadas ao Departamento de Polícia do Interior (DEPIN).

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Tags

Fraude Processual investigação policial Operação Chicana organização criminosa segurança pública

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