Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Ex-Bahia campeão da Copa do Brasil para trânsito de cidade baiana

Atleta voltou à cidade natal e foi recebido com festa por familiares e torcedores

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

25/12/2025 - 11:47 h | Atualizada em 25/12/2025 - 13:04
Raniele foi recepcionado com muita festa em Baixada Grande (BA)
Raniele foi recepcionado com muita festa em Baixada Grande (BA) -

Campeão da Copa do Brasil com o Corinthians, o baiano Raniele foi homenageado na terça-feira, 23, pela Prefeitura de Baixada Grande, cidade de 18 mil habitantes onde nasceu, localizada no centro-leste da Bahia, a cerca de 270 km de Salvador.

Durante as férias, o volante visitou a cidade natal e foi recebido por familiares, amigos e centenas de moradores, com aplausos e interação com o público. Defensor da Ferroviária, o irmão Eric Melo compartilhou um vídeo do volante parando o trânsito em uma das avenidas da cidade.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Raniele foi recepcionado com muita festa em Baixada Grande (BA)
Raniele foi recepcionado com muita festa em Baixada Grande (BA) | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um jogo beneficente entre Amigos de Raniele e Amigos de Eric foi realizado neste sábado, véspera de Natal, no Estádio Municipal Amado Ferreira da Silva, com o objetivo de arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Leia Também:

Bahia não terá prioridade em volta ao Brasil, afirma Anderson Talisca
Novo técnico do Botafogo já foi alvo de críticas de ex-Bahia
Bahia deve fazer intertemporada fora do Brasil durante a Copa do Mundo

Contratado pelo Corinthians em 2024 por R$ 14 milhões junto ao Cuiabá, Raniele disputou 109 partidas pelo time paulista, marcou três gols e duas assistências. O volante também chegou a atuar no Bahia em 2021, quando chegou por empréstimo do Jacuipense para integrar o time sub-23.

O atleta recebeu oportunidades no time principal, onde fez 21 jogos naquela temporada, participando da conquista do tetracampeonato da Copa do Nordeste. Ao fim do ano, o Tricolor optou por não ficar com o jogador em meio ao rebaixamento à Série B do Brasileirão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Raniele foi recepcionado com muita festa em Baixada Grande (BA)
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Raniele foi recepcionado com muita festa em Baixada Grande (BA)
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Raniele foi recepcionado com muita festa em Baixada Grande (BA)
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Raniele foi recepcionado com muita festa em Baixada Grande (BA)
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

x