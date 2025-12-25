Ex-Bahia campeão da Copa do Brasil para trânsito de cidade baiana

Raniele foi recepcionado com muita festa em Baixada Grande (BA) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Campeão da Copa do Brasil com o Corinthians, o baiano Raniele foi homenageado na terça-feira, 23, pela Prefeitura de Baixada Grande, cidade de 18 mil habitantes onde nasceu, localizada no centro-leste da Bahia, a cerca de 270 km de Salvador.

Durante as férias, o volante visitou a cidade natal e foi recebido por familiares, amigos e centenas de moradores, com aplausos e interação com o público. Defensor da Ferroviária, o irmão Eric Melo compartilhou um vídeo do volante parando o trânsito em uma das avenidas da cidade.

Um jogo beneficente entre Amigos de Raniele e Amigos de Eric foi realizado neste sábado, véspera de Natal, no Estádio Municipal Amado Ferreira da Silva, com o objetivo de arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Contratado pelo Corinthians em 2024 por R$ 14 milhões junto ao Cuiabá, Raniele disputou 109 partidas pelo time paulista, marcou três gols e duas assistências. O volante também chegou a atuar no Bahia em 2021, quando chegou por empréstimo do Jacuipense para integrar o time sub-23.

O atleta recebeu oportunidades no time principal, onde fez 21 jogos naquela temporada, participando da conquista do tetracampeonato da Copa do Nordeste. Ao fim do ano, o Tricolor optou por não ficar com o jogador em meio ao rebaixamento à Série B do Brasileirão.