DE VOLTA AO GRAMADOS
Campeão do mundo deixa aposentadoria e fecha com time de Hong Kong
Espanhol de 40 anos foi anunciado pelo Supreme ShaTin
David Silva está de volta ao futebol. Aos 40 anos, o ex-meio-campista e ídolo do Manchester City acertou com o Supreme ShaTin, de Hong Kong, três anos depois de anunciar oficialmente sua aposentadoria dos gramados.
O clube de Hong Kong confirmou a contratação do espanhol na manhã desta quarta-feira, 7, e informou que o jogador chegará ao país em breve para iniciar sua nova etapa na carreira.
“Estou muito feliz por assinar com o Supreme ShaTing e realmente ansioso para ir para Hong Kong, aproveitando a cultura do povo e também o futebol em Hong Kong, é claro. Estou ansioso para ir lá, então te vejo em breve e te mando uma mensagem de cumprimentos”, David Silva.
David Silva encontra novo desafio em Hong Kong
O Supreme ShaTin disputa a primeira divisão de Hong Kong e ocupa atualmente a oitava colocação entre 11 equipes. O time teve um início irregular na competição, com três derrotas e apenas uma vitória nas quatro primeiras partidas.
A contratação de David Silva marca o retorno do espanhol ao futebol profissional após três anos longe dos gramados. O último clube defendido pelo meio-campista havia sido a Real Sociedad, onde permaneceu por três temporadas depois de deixar o Manchester City.
Dez temporadas e 436 jogos pelo Manchester City
David Silva construiu grande parte de sua trajetória no Manchester City. O espanhol chegou ao clube inglês em 2010, após se destacar pelo Valencia, e permaneceu até 2020.
Ao longo de dez temporadas com a camisa dos Cityzens, o meio-campista disputou 436 partidas, marcou 77 gols e registrou 121 assistências.
Depois de deixar o Manchester City, Silva ainda defendeu a Real Sociedad por três temporadas. Em 2023, anunciou sua aposentadoria do futebol profissional.
Campeão mundial e bicampeão da Eurocopa
A carreira de David Silva também foi marcada por conquistas com a seleção espanhola. O meio-campista disputou 125 partidas pelo país e fez parte do elenco campeão da Copa do Mundo de 2010.
Além do título mundial, Silva conquistou duas edições da Eurocopa com a Espanha, consolidando uma trajetória de destaque tanto no futebol de clubes quanto no cenário internacional.