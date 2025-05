Campeão Mundial; Calderano deve subir para o top 3 do mundo

Hugo Calderano é campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa - Foto: Divulgação | ITTF

Após ser campeão da Copa do Mundo de Ténis de mesa neste domingo, 20, Hugo Calderano deve voltar ao top 3 mundial. O brasileiro iniciou a competição, que aconteceu em Macau, na China, como o quinto colocado na tabela mundial.

Hugo conquistou o posto de primeiro mesatenista americano ao vencer o chinês Lin Shidong, atual líder do ranking. A previsão é que a lista seja atualizada na próxima terça-feira, 22, pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF).

Esta não é a primeira vez que Calderano fica entre os três primeiros no ranking mundial. Em 2022, ele ficou nesta mesma posição após vencer a etapa do Catar do Circuito Mundial.

Quando a lista for atualizada, a projeção é que Hugo chegue a 4575 pontos, conquistando o terceiro lugar. O chinês Lin Shidong, que perdeu para Hugo, seguirá na primeira posição e seu conterrâneo Wang Chuqin, que foi superado pelo brasileiro nas semis, vai se manter como segundo na lista.

No início do torneio, a terceira posição era do japonês Tomokazu Harimoto, que perdeu nas quartas de finais para Calderano, além dele, Liang Jingkun, que perdeu para Shidong nas semis, estava na quarta posição.

Com esses resultados, Harimoto sai dos 4725 pontos para 4550 caindo para a quarta posição, Jingkun passa de 3550 para 3900 se tornando o quinto colocado. Com o título, Hugo Calderano sai dos 3250 pontos para 4575 superando os atuais terceiro e quarto colocados.