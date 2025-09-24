ESPORTES
Campeonato Baiano de Badminton terá segunda etapa em Lauro de Freitas
Atletas de várias cidades competem nas categorias sub-11 ao master e haverá premiação para os melhores colocados
Por Lucas Vilas Boas
A segunda etapa do Campeonato Baiano de Badminton acontece neste sábado, 27, a partir das 8h, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. O evento faz parte do circuito estadual promovido pela Federação de Badminton da Bahia (FBBA), com apoio da Sudesb.
Mais de 50 atletas de cidades como Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Belmonte e Irecê vão disputar 12 categorias, no masculino e feminino, que vão do sub-11 ao master. Além do título, haverá premiação para os quatro melhores colocados em cada classe.
De acordo com o presidente da FBBA, Ronival Andrade, a competição vai além da disputa esportiva. Para ele, a etapa serve como oportunidade de integração entre os municípios, fortalecimento da modalidade e incentivo ao surgimento de novos talentos no badminton.
“A 2ª etapa do Circuito Baiano de Badminton é uma oportunidade de valorizar os atletas, promover o intercâmbio esportivo entre os municípios e incentivar o surgimento de novos talentos, além de aproximar o público da modalidade”, comentou.
