Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Campeonato Baiano de Badminton terá segunda etapa em Lauro de Freitas

Atletas de várias cidades competem nas categorias sub-11 ao master e haverá premiação para os melhores colocados

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

23/09/2025 - 21:48 h
Imagem ilustrativa da imagem Campeonato Baiano de Badminton terá segunda etapa em Lauro de Freitas
-

A segunda etapa do Campeonato Baiano de Badminton acontece neste sábado, 27, a partir das 8h, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. O evento faz parte do circuito estadual promovido pela Federação de Badminton da Bahia (FBBA), com apoio da Sudesb.

Mais de 50 atletas de cidades como Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Belmonte e Irecê vão disputar 12 categorias, no masculino e feminino, que vão do sub-11 ao master. Além do título, haverá premiação para os quatro melhores colocados em cada classe.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o presidente da FBBA, Ronival Andrade, a competição vai além da disputa esportiva. Para ele, a etapa serve como oportunidade de integração entre os municípios, fortalecimento da modalidade e incentivo ao surgimento de novos talentos no badminton.

Leia Também:

Vitória pode perder atacante para partida contra o Grêmio; saiba quem
Vitória terá 4º técnico no ano, mas admite risco no excesso de trocas
Vitória: Jair Ventura já livrou três times do rebaixamento na Série A

“A 2ª etapa do Circuito Baiano de Badminton é uma oportunidade de valorizar os atletas, promover o intercâmbio esportivo entre os municípios e incentivar o surgimento de novos talentos, além de aproximar o público da modalidade”, comentou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Campeonato Baiano de Badminton

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

x