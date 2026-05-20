Capitão do Brasil avança com clube dos EUA para reencontrar Messi

Um dos homens de confiança do técnico Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, o volante Casemiro tem negociações avançadas para ser o novo reforço do Inter Miami, nos Estados Unidos. O meio-campista ainda tem a última rodada da Premier League, contra o Brighton, para jogar pelo Manchester United na temporada.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o jogador de 34 anos escolheu o clube norte-americano como próximo destino e deve assinar contrato assim que fizer o último jogo da temporada. As equipes se enfrentam no próximo domingo, 24, às 12h, no Falmer Stadium, em Brighton e Hove.

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Casemiro disputou sua quarta temporada pelo Manchester United e se consolidou como um líder durante esse período. Foram 160 jogos, 19 gols e 7 assistências pelos Red Devils, apesar de não ter conquistado nenhum título pela equipe.

Carreira vencedora

Se faltaram taças em Manchester, cinco Ligas dos Campeões foram obtidas em período mágico no Real Madrid ao lado de grandes jogadores, como Cristiano Ronaldo e Benzema, além do meio-campo inesquecível formado ao lado de Luka Modric e Toni Kroos.

Parcerias de alto nível também não vão faltar em nova fase da carreira no Inter Miami. O clube norte-americano do argentino Lionel Messi também conta com Luis Suárez e Rodrigo De Paul em seu elenco.

Vai ser a primeira vez que Casemiro vai jogar ao lado de Messi após anos encarando a tarefa de marcar individualmente o craque argentino durante os clássicos entre Real Madrid e Barcelona.

Presente como titular absoluto nas Copa do Mundo de 2018 e 2022, Casemiro é um dos capitães da Seleção Brasileira ao lado do técnico Carlo Ancelotti e vai disputar seu último Mundial neste ano. Ele tem 84 jogos pelo Brasil, com oito gols marcados.