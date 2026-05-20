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RUMO AOS EUA

Capitão do Brasil avança com clube dos EUA para reencontrar Messi

Jogador foi convocado por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo 2026

Lucas Vilas Boas
Por
Meio-campista encaminha acerto para jogar ao lado de Messi
Meio-campista encaminha acerto para jogar ao lado de Messi - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

Um dos homens de confiança do técnico Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, o volante Casemiro tem negociações avançadas para ser o novo reforço do Inter Miami, nos Estados Unidos. O meio-campista ainda tem a última rodada da Premier League, contra o Brighton, para jogar pelo Manchester United na temporada.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o jogador de 34 anos escolheu o clube norte-americano como próximo destino e deve assinar contrato assim que fizer o último jogo da temporada. As equipes se enfrentam no próximo domingo, 24, às 12h, no Falmer Stadium, em Brighton e Hove.

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Casemiro disputou sua quarta temporada pelo Manchester United e se consolidou como um líder durante esse período. Foram 160 jogos, 19 gols e 7 assistências pelos Red Devils, apesar de não ter conquistado nenhum título pela equipe.

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Carreira vencedora

Se faltaram taças em Manchester, cinco Ligas dos Campeões foram obtidas em período mágico no Real Madrid ao lado de grandes jogadores, como Cristiano Ronaldo e Benzema, além do meio-campo inesquecível formado ao lado de Luka Modric e Toni Kroos.

Parcerias de alto nível também não vão faltar em nova fase da carreira no Inter Miami. O clube norte-americano do argentino Lionel Messi também conta com Luis Suárez e Rodrigo De Paul em seu elenco.

Vai ser a primeira vez que Casemiro vai jogar ao lado de Messi após anos encarando a tarefa de marcar individualmente o craque argentino durante os clássicos entre Real Madrid e Barcelona.

Presente como titular absoluto nas Copa do Mundo de 2018 e 2022, Casemiro é um dos capitães da Seleção Brasileira ao lado do técnico Carlo Ancelotti e vai disputar seu último Mundial neste ano. Ele tem 84 jogos pelo Brasil, com oito gols marcados.

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Tags

casemiro Copa do Mundo 2026

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