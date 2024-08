Capoeira: Praia do Forte recebe 10ª edição de batizado do Grupo Esporão

Garotos do Grupo Esporão - Foto: Divulgação

A 10ª edição do Batizado de Capoeira e Troca de Cordas do Grupo Esporão começa nesta sexta-feira, 2, e vai até o domingo, 4, em Praia do Forte, no município de Mata de São João, região metropolitana de Salvador.

Ao todo, serão mais de 100 participantes no evento que tem como objetivo valorizar a cultura da capoeira na comunidade e graduar os alunos que se dedicaram para este momento.

Grupo Esporão em Praia do Forte | Foto: Divulgação

Além da importância cultural, o evento também movimenta o turismo da região com atividades educativas, rodas de capoeira, rodas de samba, oficinas, aulas e demonstrações para os visitantes que circulam na vila. Neste ano, foram convidados mestres da Alemanha e da Polônia para ministrar aulas aos alunos do projeto.

Joaquim Cirqueira do Santos, mais conhecido como Contramestre Macaco, é o responsável pelo Grupo Esporão, que transforma a vida de crianças, jovens e adultos desde 2003. Ele foi aluno do projeto e hoje influencia positivamente a comunidade, por meio da capoeira.

“Eu fui aluno do projeto e hoje eu sou o contramestre do grupo, sou o principal responsável. Eu tive a ideia de fazer um projeto de capoeira aqui na comunidade de capoeira, isso já tem uns 24 anos. É um trabalho social, é tudo direcionado na comunidade, nas escolas, com fardamento, tudo em ordem”, contou Joaquim ao Portal A TARDE.

Grupo Esporão em Praia do Forte | Foto: Divulgação

A instrutora Débora Azzini, que também é esposa do Contramestre Macaco, contou que o projeto já alcançou diferentes gerações. “Ele costuma dizer que já passou por várias gerações. Ele era um adolescente, hoje ele está com 45 anos, então, alguns meninos que fizeram aula lá atrás, hoje são pai de família. Tem alguns que os filhos já fazem capoeira com a gente, então já foi passando essa história ao longo dos anos”, explicou.

Confira a programação completa do evento:

Sexta-Feira, 2

17h - Abertura do Evento

Local: Instituto Baleia Jubarte

19h às 20 - Roda de Capoeira, finalizando com Samba de Roda

Local: Praça da Alegria

Sábado, 3

9h às 10h30 - Aulas de capoeira , ministradas por professores convidados

Local: Clube dos Pescadores

9h às 10h30 - Aulão infantil, ministrada por professores convidados

11h - Roda de capoeira

14h - Berimbalada

Local: Frente da igreja

15h - Apresentação toques de berimbau

16h - Roda de Mestres e Graduados

17h - Batizado e troca de cordas

19h - Roda de fechamento, finalizando com Samba de Roda

Local: Praça da Alegria

19h30 - Caruru

Local: Restaurante Casa da Nati

20h - Forte Swing

21h30 - Atração musical

Local: Praça da Alegria

Domingo, 4

10h - Roda de Confraternização

Local: Praça da igreja