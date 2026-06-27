Carlos Alberto Parreira tem piora e passará por cirurgia de emergência

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O ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, apresentou piora no quadro de saúde, segundo o boletim divulgado pelo Hospital Samaritano Barra, na Zona Sudoeste do Rio, neste sábado, 27.

De acordo com o hospital, nas últimas horas, Parreira precisou ser sedado e voltou a respirar com auxílio de aparelhos. Ainda neste sábado, ele será submetido a um procedimento cirúrgico na via aérea superior. O treinador do tetracampeonato está internado na unidade desde o dia 16 de junho, por conta de uma inflamação pulmonar.

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Apesar da piora, o boletim médico informa que o paciente está estável no momento. Ele segue sob acompanhamento do pneumologista intensivista Arthur Vianna, além de uma equipe multidisciplinar da unidade de saúde. Não há previsão de alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Doença

O ex-treinador convive desde 2023 com um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que se desenvolve no sistema linfático — rede de vasos e gânglios responsável pela defesa do organismo.

Parreira chegou a ser considerado em remissão em 2025, mas voltou a necessitar de tratamento oncológico após a retomada da doença, situação que exige acompanhamento rigoroso, especialmente em pacientes mais idosos.

Lenda do futebol

Dono de uma trajetória marcada por conquistas históricas, Parreira é considerado um dos técnicos mais importantes que já passaram pela seleção brasileira. À frente da equipe nacional, acumulou 117 partidas, com 64 vitórias, 39 empates e apenas 14 derrotas.

Além de conduzir o Brasil ao tetracampeonato mundial na Copa do Mundo de 1994, o treinador conquistou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005. Sua ligação com os títulos da seleção também inclui participações nas campanhas vitoriosas da Copa do Mundo de 1970 e da Copa das Confederações de 2013, integrando as respectivas comissões técnicas.

Parreira também construiu uma carreira de destaque em clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Fluminense e Corinthians, consolidando seu nome entre os grandes treinadores da história do esporte nacional.

Em 2023, quando completou 80 anos, recebeu homenagens da CBF, da Conmebol, do Fluminense e do Corinthians em reconhecimento à sua contribuição para o futebol e aos feitos alcançados ao longo de décadas de carreira.