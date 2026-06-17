HOSPITAL CONFIRMA INTERNAÇÃO
Técnico do tetra com o Brasil, Parreira é internado no Rio de Janeiro
Carlos Alberto Parreira luta há anos contra um linfoma de Hodgkin
Um dos nomes mais vitoriosos da história do futebol brasileiro, Carlos Alberto Parreira foi internado nesta quarta-feira, 17, no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Aos 83 anos, o treinador campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994 trava há anos uma batalha contra um linfoma de Hodgkin.
A internação foi confirmada pela unidade de saúde por meio de comunicado oficial. No entanto, detalhes sobre o quadro clínico do ex-comandante da Seleção não foram divulgados.
"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, confirma a internação do paciente Carlos Alberto Parreira na unidade. Por manter o compromisso com a privacidade e a confidencialidade de seus pacientes, não divulga informações sobre estado de saúde, obedecendo o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)."
Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde de Parreira.
O treinador havia apresentado uma evolução significativa após passar por sessões de quimioterapia em 2024. Desde então, vinha sendo acompanhado em meio ao tratamento contra a doença.
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Dono de uma trajetória marcada por conquistas históricas, Parreira é considerado um dos técnicos mais importantes que já passaram pela Seleção Brasileira. À frente da equipe nacional, acumulou 117 partidas, com 64 vitórias, 39 empates e apenas 14 derrotas.
Além de conduzir o Brasil ao tetracampeonato mundial na Copa do Mundo de 1994, o treinador conquistou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005. Sua ligação com os títulos da Seleção também inclui participações nas campanhas vitoriosas da Copa do Mundo de 1970 e da Copa das Confederações de 2013, integrando as respectivas comissões técnicas.
Parreira também construiu uma carreira de destaque em clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Fluminense e Corinthians, consolidando seu nome entre os grandes treinadores da história do esporte nacional.
Em 2023, quando completou 80 anos, recebeu homenagens da CBF, da Conmebol, do Fluminense e do Corinthians em reconhecimento à sua contribuição para o futebol e aos feitos alcançados ao longo de décadas de carreira.