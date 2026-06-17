Técnico do tetra com o Brasil, Parreira é internado no Rio de Janeiro

Um dos nomes mais vitoriosos da história do futebol brasileiro, Carlos Alberto Parreira foi internado nesta quarta-feira, 17, no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Aos 83 anos, o treinador campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994 trava há anos uma batalha contra um linfoma de Hodgkin.



A internação foi confirmada pela unidade de saúde por meio de comunicado oficial. No entanto, detalhes sobre o quadro clínico do ex-comandante da Seleção não foram divulgados.



"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, confirma a internação do paciente Carlos Alberto Parreira na unidade. Por manter o compromisso com a privacidade e a confidencialidade de seus pacientes, não divulga informações sobre estado de saúde, obedecendo o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)."

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde de Parreira.

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O treinador havia apresentado uma evolução significativa após passar por sessões de quimioterapia em 2024. Desde então, vinha sendo acompanhado em meio ao tratamento contra a doença.

Dono de uma trajetória marcada por conquistas históricas, Parreira é considerado um dos técnicos mais importantes que já passaram pela Seleção Brasileira. À frente da equipe nacional, acumulou 117 partidas, com 64 vitórias, 39 empates e apenas 14 derrotas.



Além de conduzir o Brasil ao tetracampeonato mundial na Copa do Mundo de 1994, o treinador conquistou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005. Sua ligação com os títulos da Seleção também inclui participações nas campanhas vitoriosas da Copa do Mundo de 1970 e da Copa das Confederações de 2013, integrando as respectivas comissões técnicas.



Parreira também construiu uma carreira de destaque em clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Fluminense e Corinthians, consolidando seu nome entre os grandes treinadores da história do esporte nacional.



Em 2023, quando completou 80 anos, recebeu homenagens da CBF, da Conmebol, do Fluminense e do Corinthians em reconhecimento à sua contribuição para o futebol e aos feitos alcançados ao longo de décadas de carreira.