Casa, carro e bônus de R$ 31 milhões: o acordo de Ancelotti com a CBF

Carlo Ancelotti - Foto: Gabriel Bouys | AFP

A espera terminou - a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira nesta segunda-feira, 12, já com cláusula de renovação até 2030. Com isso, o italiano estará à frente da amarelinha na Copa do Mundo de 2026, em uma nova campanha em busca do hexacampeonato.

O contrato de Ancelotti com a CBF demorou de ser assinado, o que levou a Seleção a passar 45 dias sem técnico. Agora oficial, a vinda do novo treinador inclui diversos pormenores na negociação, com destaque para um bônus de 31 milhões de reais caso o Brasil seja campeão da Copa do Mundo.

Sem nem mesmo ter anunciado sua saída do Real Madrid, clube que dirigia desde 2021, o italiano foi anunciado pelo Brasil, onde terá salário mensal de cinco milhões de reais até pelo menos o final da Copa do Mundo de 2026. Caso alcance as semifinais do torneio, no entanto, a renovação será automática, com o período de comando de Ancelotti se mantendo até o próximo mundial, em 2030.

Existe também a ressalva de rescisão do contrato, caso o Brasil nem sequer se classifique para a Copa. Nesse caso, o contrato é automaticamente rescindido, sem multa para nenhuma das partes.

A situação, no entanto, é improvável, já que o Brasil está na quarta de seis posições que se classificam nas Eliminatórias Sul-Americanas, a quatro rodadas do final da etapa. Mesmo que não passe em uma das seis primeiras vagas, o Brasil poderia ainda jogar a repescagem intercontinental em março do ano que vem, caso termine em sétimo lugar.

Considerando uma renovação até 2030, o segundo ciclo de Ancelotti no Brasil contaria com aumento salarial de 20%, chegando a 72 milhões de reais por ano. Caso o treinador decida deixar a Canarinha antes da Copa de 2030, no entanto, ele terá que pagar uma multa rescisória de cerca de 6 milhões de reais (um mês do salário previsto para o segundo ciclo).

As regalias acordadas entre Ancelotti e CBF não se restringem a dinheiro. Vindo para o Brasil, o italiano também terá uma casa no Rio de Janeiro, um carro, plano de saúde e passagens para Inglaterra e Itália cobertas pela Confederação.

Ancelotti deve passar a maior parte dos anos em território brasileiro, mas sairá do país com frequência para jogos em outubro e novembro, ficando mais tempo em Londres.