Caso de racismo sofrido por Vini Jr pode criar nova regra no futebol

Prestianni cometendo racismo contra Vinicius Júnior - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA

O último caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior gerou muita polêmica no mundo do futebol por crenças divididas. Enquanto alguns acreditam na palavra dos jogadores do Real Madrid, que afirmam que Vini foi chamado de macaco, outros negam as alegações por não ter leitura labial.

A ausência da leitura labial se deve, no entanto, à ação de Gianluca Prestianni, do Benfica, em cobrir a própria boca com a camisa no momento de ofender o brasileiro durante a partida.

Para evitar situações como essa, a International Football Association Board, entidade responsável pelas regras do futebol, anunciou que vai discutir medidas para coibir a prática de jogadores cobrirem a boca durante discussões em campo.

O tema será aprofundado na próxima assembleia da IFAB, com possibilidade de mudanças nas regras a partir de julho de 2026.

Caso reacende debate

A discussão veio à tona após o confronto entre Real Madrid e Sport Lisboa e Benfica, nos playoffs da UEFA Champions League, no Estádio da Luz, em Lisboa.

A Uefa suspendeu provisoriamente Prestianni enquanto o caso segue sob análise. Após o jogo, Prestianni afirmou não ter sido racista, alegando que proferiu outra ofensa, desta vez homofóbica. O impasse, no entanto, se manteve para muitos espectadores e integrantes do mundo do futebol.

Transparência

A IFAB entende que o ato de cobrir a boca dificulta a leitura labial e a apuração de possíveis ofensas ou comportamentos inadequados. Por isso, a entidade pretende ouvir federações e especialistas antes de definir se haverá proibição formal ou outro tipo de sanção disciplinar.

Enquanto avalia essa possível nova regra, a IFAB já confirmou outras mudanças que passam a valer na Copa do Mundo de 2026, como a ampliação do uso do VAR e a implementação de contagens regressivas para reduzir a perda de tempo em campo.