Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROIBIÇÃO

Caso de racismo sofrido por Vini Jr pode criar nova regra no futebol

A International Football Association Board analisa proibir jogadores de cobrirem a boca em discussões

Marina Branco

Por Marina Branco

28/02/2026 - 20:57 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Prestianni cometendo racismo contra Vinicius Júnior
Prestianni cometendo racismo contra Vinicius Júnior -

O último caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior gerou muita polêmica no mundo do futebol por crenças divididas. Enquanto alguns acreditam na palavra dos jogadores do Real Madrid, que afirmam que Vini foi chamado de macaco, outros negam as alegações por não ter leitura labial.

A ausência da leitura labial se deve, no entanto, à ação de Gianluca Prestianni, do Benfica, em cobrir a própria boca com a camisa no momento de ofender o brasileiro durante a partida.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

6 a cada 10 brasileiros se identificam como fãs de Neymar, diz estudo
Nordestino que defendia a Seleção Espanhola anuncia aposentadoria
Gigante da Série A encaminha venda da SAF por R$ 2 bilhões

Para evitar situações como essa, a International Football Association Board, entidade responsável pelas regras do futebol, anunciou que vai discutir medidas para coibir a prática de jogadores cobrirem a boca durante discussões em campo.

O tema será aprofundado na próxima assembleia da IFAB, com possibilidade de mudanças nas regras a partir de julho de 2026.

Caso reacende debate

A discussão veio à tona após o confronto entre Real Madrid e Sport Lisboa e Benfica, nos playoffs da UEFA Champions League, no Estádio da Luz, em Lisboa.

A Uefa suspendeu provisoriamente Prestianni enquanto o caso segue sob análise. Após o jogo, Prestianni afirmou não ter sido racista, alegando que proferiu outra ofensa, desta vez homofóbica. O impasse, no entanto, se manteve para muitos espectadores e integrantes do mundo do futebol.

Transparência

A IFAB entende que o ato de cobrir a boca dificulta a leitura labial e a apuração de possíveis ofensas ou comportamentos inadequados. Por isso, a entidade pretende ouvir federações e especialistas antes de definir se haverá proibição formal ou outro tipo de sanção disciplinar.

Enquanto avalia essa possível nova regra, a IFAB já confirmou outras mudanças que passam a valer na Copa do Mundo de 2026, como a ampliação do uso do VAR e a implementação de contagens regressivas para reduzir a perda de tempo em campo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

comportamento dos jogadores Ifab Mudanças nas Regras racismo no futebol UEFA Champions League vinicius junior

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prestianni cometendo racismo contra Vinicius Júnior
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Prestianni cometendo racismo contra Vinicius Júnior
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Prestianni cometendo racismo contra Vinicius Júnior
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Prestianni cometendo racismo contra Vinicius Júnior
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x