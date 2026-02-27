Menu
HOME > ESPORTES
CENTRO DAS ATENÇÕES

6 a cada 10 brasileiros se identificam como fãs de Neymar, diz estudo

Levantamento coloca o jogador em patamar histórico no Brasil

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

27/02/2026 - 21:25 h

Neymar comemorando gol pela Seleção Brasileira
Neymar comemorando gol pela Seleção Brasileira -

A menos de três meses da convocação para a Copa do Mundo, Neymar segue no centro das atenções dentro e fora de campo. Um levantamento do CelebScore, realizado pelo IBOPE Repucom, indica que a presença midiática do atacante segue alta, independentemente dos episódios recentes envolvendo sua imagem.

O estudo, que avalia percepção pública, atributos e nível de atenção de celebridades no Brasil, mostra que ele é atualmente a terceira personalidade mais conhecida do país, atrás apenas de Pelé e Silvio Santos, com índice superior a 98 pontos em conhecimento.

Apenas 18% da população conectada declara não prestar atenção no atleta. Em contrapartida, 6 em cada 10 brasileiros afirmam se identificar como fãs ou demonstrar interesse ativo em acompanhar sua trajetória. O índice combinado de reputação e interesse de momento soma 140 pontos, colocando Neymar na liderança entre todos os jogadores de futebol em atividade no país.

A pesquisa também analisou 25 atributos ligados a estética, comportamento, estilo de vida e influência. Nesse conjunto, o atacante alcançou 79,6 pontos, superando outros nomes do esporte como Vinícius Júnior, Ronaldo Fenômeno e Gabriel Medina. Segundo o levantamento, desde a queda registrada após a Copa de 2018, sua pontuação ultrapassou um patamar acima da média histórica.

O estudo também identificou diferenças demográficas relevantes. Mulheres atribuíram avaliações superiores às dos homens em 24 dos 25 atributos analisados, enquanto o público masculino apresentou maior pontuação apenas no item relacionado ao desejo de “ser ou atuar como ele”.

Em relação à idade, jovens entre 18 e 29 anos concentram as notas mais altas em critérios ligados a comportamento e estética, enquanto as faixas entre 30 e 54 anos destacam aspectos de influência e estilo de vida. Já entre pessoas com mais de 55 anos, o nível de conexão é quase nula.

