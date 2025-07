Catar anuncia candidatura para sediar os Jogos Olímpicos de 2036

Além da Copa do Mundo de 2022, Doha foi sede de outros grandes eventos esportivos nos últimos anos - Foto: Divulgação/COI

Em comunicado oficial divulgado nesta terça-feira, 22, o Comitê Olímpico do Catar anunciou a candidatura de Doha como sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2036. O país situado no Oriente Médio já sediou a Copa do Mundo da Fifa em 2022.

De acordo com o Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, Primeiro Ministro e Ministro das Relações Exteriores, o Catar pretende seguir ampliando sua atuação no cenário esportivo global.

Além do Mundial de 2022, Doha foi sede de outros grandes eventos esportivos nos últimos anos, incluindo o Mundial de Atletismo de 2019, o Mundial de Esportes Aquáticos de 2024 e o Mundial de Tênis de Mesa, em maio deste ano.

O Comitê de Candidatura do país asiático, presidido pelo sheik Joaan bin Hamad Al Thani, garante já ter 95% da estrutura necessária para sediar as Olimpíadas.

A candidatura oficial apresentada pelo Comitê Olímpico do Catar para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2036 representa um novo marco na jornada de conquistas nacionais e incorpora a posição avançada alcançada pelo Estado do Catar no cenário esportivo internacional. Comunicado oficial - Comitê Olímpico do Catar

Com as duas próximas edições dos Jogos Olímpicos confirmadas para Los Angeles 2028 e Brisbane 2032, as próximas competições devem acontecer na Ásia ou África, seguindo a rotatividade proposta pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Caso Doha seja confirmada como sede, vai ser a primeira edição do evento no Oriente Médio.

Outros candidatos

Istambul, na Turquia, Santiago, no Chile, e Nusantara, na Indonésia, também se candidataram para receber as Olimpíadas e Paralimpíadas. Ainda não há uma data prevista para definição da sede dos Jogos de 2036.