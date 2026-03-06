SELEÇÃO BRASILEIRA
CBF anuncia amistoso de despedida da Seleção Brasileira antes da Copa
Duelo marca o último contato da Amarelinha com a torcida no Brasil
Por Valdomiro Neto
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) utilizou as redes sociais para anunciar que a Seleção Brasileira realizará um amistoso de despedida no Brasil antes do embarque para a Copa do Mundo, que acontecerá em junho.
O Brasil fará um jogo de despedida no Maracanã contra a seleção do Panamá, no dia 31 de maio. A seleção panamenha está atualmente na 33ª colocação no ranking da FIFA e integra o Grupo L da Copa do Mundo, junto com Inglaterra, Croácia e Gana.
Importância de jogar em casa
O técnico italiano Carlo Ancelotti falou sobre a importância de sentir o calor da torcida antes de viajar para a disputa do Mundial:
"Temos tudo para fazer uma Copa em alto nível. Estamos nos preparando muito bem; os jogadores sentem orgulho em servir à Seleção e será muito boa essa troca de energia antes da disputa."
Compromissos pré-Copa do Mundo
Antes do confronto de despedida, o Brasil enfrentará as seleções da França e da Croácia em amistosos preparatórios.
"Estamos tomando todas as medidas para que tenhamos as melhores condições de trabalho. Nosso planejamento começou assim que garantimos a classificação, com as vistorias e visitas técnicas, desde as escolhas do local de treinamento e do hotel até as questões logísticas", afirmou Rodrigo Caetano, coordenador geral de Seleções Masculinas da CBF.
Venda de ingressos
As informações sobre a venda de ingressos para a partida no Maracanã ainda não foram divulgadas.
