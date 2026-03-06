CBF anuncia amistoso de despedida da Seleção Brasileira antes da Copa

Siga o A TARDE no Google

Estádio do Maracanã - Foto: Ani Vanderschueren / Divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) utilizou as redes sociais para anunciar que a Seleção Brasileira realizará um amistoso de despedida no Brasil antes do embarque para a Copa do Mundo, que acontecerá em junho.

O Brasil fará um jogo de despedida no Maracanã contra a seleção do Panamá, no dia 31 de maio. A seleção panamenha está atualmente na 33ª colocação no ranking da FIFA e integra o Grupo L da Copa do Mundo, junto com Inglaterra, Croácia e Gana.

Importância de jogar em casa

O técnico italiano Carlo Ancelotti falou sobre a importância de sentir o calor da torcida antes de viajar para a disputa do Mundial:

"Temos tudo para fazer uma Copa em alto nível. Estamos nos preparando muito bem; os jogadores sentem orgulho em servir à Seleção e será muito boa essa troca de energia antes da disputa."

Compromissos pré-Copa do Mundo

Antes do confronto de despedida, o Brasil enfrentará as seleções da França e da Croácia em amistosos preparatórios.

"Estamos tomando todas as medidas para que tenhamos as melhores condições de trabalho. Nosso planejamento começou assim que garantimos a classificação, com as vistorias e visitas técnicas, desde as escolhas do local de treinamento e do hotel até as questões logísticas", afirmou Rodrigo Caetano, coordenador geral de Seleções Masculinas da CBF.

Venda de ingressos

As informações sobre a venda de ingressos para a partida no Maracanã ainda não foram divulgadas.