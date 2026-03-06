Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SELEÇÃO BRASILEIRA

CBF anuncia amistoso de despedida da Seleção Brasileira antes da Copa

Duelo marca o último contato da Amarelinha com a torcida no Brasil

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

06/03/2026 - 15:31 h | Atualizada em 06/03/2026 - 15:48

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Estádio do Maracanã
Estádio do Maracanã -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) utilizou as redes sociais para anunciar que a Seleção Brasileira realizará um amistoso de despedida no Brasil antes do embarque para a Copa do Mundo, que acontecerá em junho.

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

O Brasil fará um jogo de despedida no Maracanã contra a seleção do Panamá, no dia 31 de maio. A seleção panamenha está atualmente na 33ª colocação no ranking da FIFA e integra o Grupo L da Copa do Mundo, junto com Inglaterra, Croácia e Gana.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Importância de jogar em casa

O técnico italiano Carlo Ancelotti falou sobre a importância de sentir o calor da torcida antes de viajar para a disputa do Mundial:

"Temos tudo para fazer uma Copa em alto nível. Estamos nos preparando muito bem; os jogadores sentem orgulho em servir à Seleção e será muito boa essa troca de energia antes da disputa."

Leia Também:

Ídolo do Vitória, Osvaldo pode receber título de Cidadão Soteropolitano
Bahia x Vitória: onde assistir e prováveis escalações da final
Torcedores de times da Série A desabafam por poucos reforços: "SAF de mendigo"

Compromissos pré-Copa do Mundo

Antes do confronto de despedida, o Brasil enfrentará as seleções da França e da Croácia em amistosos preparatórios.

"Estamos tomando todas as medidas para que tenhamos as melhores condições de trabalho. Nosso planejamento começou assim que garantimos a classificação, com as vistorias e visitas técnicas, desde as escolhas do local de treinamento e do hotel até as questões logísticas", afirmou Rodrigo Caetano, coordenador geral de Seleções Masculinas da CBF.

Venda de ingressos

As informações sobre a venda de ingressos para a partida no Maracanã ainda não foram divulgadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

amistoso Copa do Mundo 2026 seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Estádio do Maracanã
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Estádio do Maracanã
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Estádio do Maracanã
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Estádio do Maracanã
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x