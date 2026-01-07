ESPORTES
CBV divulga tabela das quartas de final da Copa do Brasil de Vôlei
Competição nacional reúne a elite da Superliga em busca de troféu inédito e classificação para o Sul-Americano de Clubes de 2027
Por Valdomiro Neto
A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou a tabela completa das partidas que integram as quartas de final da Copa do Brasil de Vôlei. A lista, divulgada nesta segunda-feira, 5, traz data, local, horário e onde serão transmitidos os confrontos.
A competição reúne as oito melhores equipes do primeiro turno da Superliga de Vôlei, nas modalidades feminina e masculina. O vencedor, além de garantir o título, garante a vaga na Supercopa de 2026 e no Campeonato Sul-Americano de Clubes de 2027.
Na modalidade feminina, as equipes classificadas são: Sesc-Flamengo, Barueri, Osasco, Fluminense, Gerdau Minas, Sancor Seguros, Dentil Praia Clube e Sesi Bauru.
Na modalidade masculina, as equipes classificadas são: Dentil Praia Clube, Suzano Vôlei, Itambé Minas, Goiás Esporte Clube, Vôlei Renata, Sesi Bauru, Sada Cruzeiro e Vedacit Vôlei Guarulhos.
Copa do Brasil Feminina
As disputas começam no dia 23 de janeiro. Confira os confrontos:
- Sesc Flamengo x Barueri 23/01 (Sexta), às 18h30 – Ginásio do Tijuca | Transmissão: Sportv 2 e VBTV
- Osasco x Fluminense 23/01 (Sexta), às 21h – Ginásio José Liberatti | Transmissão: Sportv 2 e VBTV
- Gerdau Minas x Sancor Seguros 24/01 (Sábado), às 18h30 – Arena UniBH | Transmissão: Sportv 2 e VBTV
- Dentil Praia Clube x Sesi Bauru 24/01 (Sábado), às 21h – Ginásio UTC | Transmissão: Sportv 2 e VBTV
Copa do Brasil Masculina
Os homens entram em quadra a partir do dia 26 de janeiro. Veja a tabela:
- Dentil Praia Clube x Suzano Vôlei 26/01 (Segunda), às 20h – Ginásio UTC | Transmissão: Sportv 2 e VBTV
- Vôlei Renata (Campinas) x Sesi Bauru 27/01 (Terça), às 18h30 – Ginásio do Taquaral | Transmissão: Sportv 2 e VBTV
- Itambé Minas x Goiás Esporte Clube 28/01 (Quarta), às 18h30 – Arena UniBH | Transmissão: Sportv 2 e VBTV
- Sada Cruzeiro x Vedacit Vôlei Guarulhos 28/01 (Quarta), às 21h – Ginásio do Riachão | Transmissão: Sportv 2 e VBTV
