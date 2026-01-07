Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

CBV divulga tabela das quartas de final da Copa do Brasil de Vôlei

Competição nacional reúne a elite da Superliga em busca de troféu inédito e classificação para o Sul-Americano de Clubes de 2027

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

07/01/2026 - 9:34 h
Time do Itambé Minas
Time do Itambé Minas -

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou a tabela completa das partidas que integram as quartas de final da Copa do Brasil de Vôlei. A lista, divulgada nesta segunda-feira, 5, traz data, local, horário e onde serão transmitidos os confrontos.

A competição reúne as oito melhores equipes do primeiro turno da Superliga de Vôlei, nas modalidades feminina e masculina. O vencedor, além de garantir o título, garante a vaga na Supercopa de 2026 e no Campeonato Sul-Americano de Clubes de 2027.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Time perfilado para ínicio da partida
Time perfilado para ínicio da partida | Foto: Divulgação/Minas Tênis Clube

Na modalidade feminina, as equipes classificadas são: Sesc-Flamengo, Barueri, Osasco, Fluminense, Gerdau Minas, Sancor Seguros, Dentil Praia Clube e Sesi Bauru.

Na modalidade masculina, as equipes classificadas são: Dentil Praia Clube, Suzano Vôlei, Itambé Minas, Goiás Esporte Clube, Vôlei Renata, Sesi Bauru, Sada Cruzeiro e Vedacit Vôlei Guarulhos.

Time do Gerdau Minas
Time do Gerdau Minas | Foto: Divulgação/Minas Tênis Clube

Copa do Brasil Feminina

As disputas começam no dia 23 de janeiro. Confira os confrontos:

  • Sesc Flamengo x Barueri 23/01 (Sexta), às 18h30 – Ginásio do Tijuca | Transmissão: Sportv 2 e VBTV
  • Osasco x Fluminense 23/01 (Sexta), às 21h – Ginásio José Liberatti | Transmissão: Sportv 2 e VBTV
  • Gerdau Minas x Sancor Seguros 24/01 (Sábado), às 18h30 – Arena UniBH | Transmissão: Sportv 2 e VBTV
  • Dentil Praia Clube x Sesi Bauru 24/01 (Sábado), às 21h – Ginásio UTC | Transmissão: Sportv 2 e VBTV

Leia Também:

Filipe Luís renova e Flamengo quebra tabu de 14 anos com treinadores
CBF detalha Copa do Brasil de 2026; veja a estreia de Bahia e Vitória
“O príncipe continua”: Santos oficializa futuro de Neymar para 2026

Copa do Brasil Masculina

Os homens entram em quadra a partir do dia 26 de janeiro. Veja a tabela:

  • Dentil Praia Clube x Suzano Vôlei 26/01 (Segunda), às 20h – Ginásio UTC | Transmissão: Sportv 2 e VBTV
  • Vôlei Renata (Campinas) x Sesi Bauru 27/01 (Terça), às 18h30 – Ginásio do Taquaral | Transmissão: Sportv 2 e VBTV
  • Itambé Minas x Goiás Esporte Clube 28/01 (Quarta), às 18h30 – Arena UniBH | Transmissão: Sportv 2 e VBTV
  • Sada Cruzeiro x Vedacit Vôlei Guarulhos 28/01 (Quarta), às 21h – Ginásio do Riachão | Transmissão: Sportv 2 e VBTV

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cbv Copa do Brasil de Vôlei superliga de vôlei Tabela de Jogos Vôlei Feminino vôlei masculino

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Time do Itambé Minas
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Time do Itambé Minas
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Time do Itambé Minas
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Time do Itambé Minas
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x