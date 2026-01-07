Filipe Luís renova e Flamengo quebra tabu de 14 anos com treinadores

Filipe Luís e Arrascaeta - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

O ano de 2026 começou a todo vapor para o estrelado elenco do Flamengo. Com a renovação oficial do técnico Filipe Luís, o clube quebra um tabu de 14 temporadas ao iniciar um novo ano mantendo o mesmo treinador que encerrou o ciclo anterior. O projeto da diretoria foca na estabilidade e na criação de uma identidade duradoura.

Filipe Luís em coletiva de imprensa | Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Após a histórica conquista de seis títulos em 2025, o Rubro-Negro almeja manter sua força através da manutenção do elenco para não baixar o nível na nova temporada. O principal "reforço" para 2026 foi justamente a continuidade de Filipe Luís, que estendeu seu vínculo com o Mais Querido até o final de 2027, dando sequência ao projeto vencedor iniciado no fim de 2024.

O fim da rotatividade

A renovação traz uma estabilidade que o torcedor não via há 14 anos. O último técnico a iniciar duas temporadas consecutivas no comando do Flamengo foi Vanderlei Luxemburgo, entre 2011 e 2012. Até o momento, o trabalho de Filipe Luís já soma 88 jogos, com 57 vitórias, 20 empates e apenas 11 derrotas, acumulando cinco títulos pelo elenco principal.

Desafios para a temporada 2026

Em entrevista a um podcast de Portugal em dezembro, o Diretor de Futebol, José Boto, analisou o desempenho da equipe e projetou um ano de 2026 ainda mais desafiador.

Acho que a temporada vai ser mais difícil porque não é fácil repetirmos o que fizemos. Conhecendo a imprensa e a torcida, eles vão exigir o mesmo e mais ainda, mesmo que não exista mais o que ganhar José Boto - Diretor de futebol do Flamengo

Boto também reafirmou que o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores continuarão sendo as prioridades do clube, destacando a complexidade na gestão de um elenco tão estrelado diante da alta expectativa para a temporada que se inicia.