Celulite facial: especialistas revelam riscos da doença de ex-Vitória

Ex-jogador da base do Vitória, David foi afastado nesta segunda-feira, 26, do elenco do Vasco da Gama, atual clube, após diagnóstico de celulite facial infecciosa. Incomum no futebol, a doença é fácil de ser tratada, mas pode oferecer risco à vida, caso não seja diagnosticada rapidamente.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a médica dermatologista Luana Vieira explicou que a celulite facial é uma infecção grave causada por bactérias que acometem o rosto. Essas bactérias penetram interiormente na pele por alguma ferida, trauma ou lesão.

"Pode ter sido uma espinha que a pessoa espremeu, pode ter sido um trauma que ela teve no rosto, pode ter sido algum bichinho que mordeu e ela coçou com as mãos sujas e aí permitiu a entrada dessa bactéria que vai infeccionar a pele", elenca.

Um dos maiores riscos é caso a bactéria atinja o olho, podendo contaminar o cérebro, causando meningite.

Os sintomas da celulite facial incluem vermelhidão, inchaço, dor, calor na pele, febre, calafrios, bolhas ou úlceras na pele. Em casos mais graves, a pode causar enjoos, tontura, náusea e mal-estar.

Já os casos são mais comuns em lugares com climas hostis e extremos, como muito calor; frio; humidade ou secura.

Como é o tratamento da celulite facial



O tratamento envolve usos de antibióticos, dependendo do quadro do paciente. Em alguns casos, pode ser necessário drenar o abscesso.

"A celulite facial é uma condição séria que pode levar a complicações graves se não for tratada adequadamente. As mais comuns incluem trombose do seio cavernoso, meningite, abscesso cerebral e sepse. É importante procurar atendimento médico imediatamente se apresentar algum dos sintomas. O tratamento geralmente envolve antibióticos e os fisioterapeutas estéticos podemos aplicar técnicas chanceladas pela medicina, para esse quadro", ressalta a fisioterapeuta especializada em estética, Elisângela Santos Uchôa.

Há semelhanças com a celulite nas pernas?

A celulite facial não tem nada a ver com a popular que ocorre nas nádegas, perna e barriga. Estas ondulações são as lipodistrofia genoide.

"A celulite facial é uma infecção grave, aguda, que vai deixar a face vermelha, que é eritematosa, vai estar dolorosa, com dor, vai estar quente, vai estar endurecida e é um quadro que é grave", encerra Luana Vieira.