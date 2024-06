CEO do Fortaleza recusa proposta do Corinthians e fica no Tricolor

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-presidente do Fortaleza Marcelo Paz se pronunciou na tarde desta quarta-feira, 12, sobre a proposta que recebeu do Corinthians. Atualmente CEO do Leão do Pici, o dirigente foi convidado para fazer a mesma função no clube paulista, mas recusou e vai permanecer no Tricolor.

Em comunicado publicado em sua conta oficial no Instagram, Paz explicou que sua decisão foi baseada na convicção de que o projeto de SAF do Fortaleza irá evoluir, além do fato sentimental, já que o Fortaleza é o seu clube de coração.

Em grave crise, o Corinthians tenta se reestruturar após uma debandada na diretoria liderada por Augusto Melo, eleito presidente no fim do ano passado. Na última semana, Rozallah Santoro, diretor financeiro, e Fernando Alba, diretor-adjunto de futebol, entregaram os cargos ao presidente.

Marcelo Paz chegou à presidência do Fortaleza em 2017 e teve boa participação na reestruturação do clube cearense. Esteve presente nas campanhas de acesso da Série C para a Série B e da B para A, e levou o grupo a participar de forma expressiva dos campeonatos de elite do futebol brasileiro e também de competições internacionais.

Confira o comunicado de Marcelo Paz na íntegra: