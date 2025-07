Charles do Bronx é nocauteado por Topuria no UFC 317

Topuria vence Charles e se torna campeão dos pesos leves - Foto: IAN MAULE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Não foi dessa vez que Charles “do Bronx” Oliveira reconquistou o cinturão da categoria pesos leves. No card principal do UFC 317, o brasileiro enfrentou o gergiano-espanhol Ilia Topuria — que já havia feito história na categoria peso-pena —, na madrugada deste sábado, 28, para domingo, 29, disputando o título vago da categoria. Apesar do duelo movimentado, a luta durou apenas um round, uma vez que Charles foi nocauteado por Topuria, que conquistou seu segundo cinturão no Ultimate.

Charles até conseguiu levar o adversário ao solo no começo da luta, mas ficou por baixo, onde tentou uma finalização. Topuria escapou e voltou em pé. O combate foi para a trocação e o lutador espanhol acertou uma direita em cheio, nocauteando o brasileiro aos 2min27s, e se consagrando como o novo campeão peso-leve do UFC.

Veja o momento do nocaute

Charles do Bronx acabou… 😭💔



Ah que isso cara



pic.twitter.com/PbIQiMgRr7 — neymar out of context (@njoutcontext) June 29, 2025

Pantoja finaliza desafiante e segue como campeão

Alexandre Pantoja segue sem adversários no peso-mosca do Ultimate. Também neste sábado, o brasileiro fez a co-luta principal do UFC 317, em Las Vegas, e teve pela frente o neozelandês Kai Kara-France. Pela quarta vez, o brasileiro defendeu o título com sucesso ao finalizar seu oponente com um mata-leão.