Chegada do verão aumenta demanda das academias na Bahia | A TARDE

À medida que o verão se aproxima, as pessoas tendem a se inspirar na busca por uma vida mais saudável. Com a chegada da estação mais quente do ano, esse cuidado se intensifica e o número de alunos nas academias dispara.

A rede de academias Selfit, que está presente na Bahia e em outros 15 estados brasileiros, prevê um aumento de pelo menos 40% na quantidade de novos alunos matriculados neste verão, considerando apenas as unidades em solo baiano.

“A chegada do verão sempre desperta nas pessoas um olhar para a saúde e bem estar, e consequentemente pela busca de um corpo mais saudável. Na Selfit, nossa expectativa gira em torno dos 40% de aumento, porque observamos uma crescente a cada ano, principalmente por oferecermos conforto e muitas opções em atividades para cada perfil de aluno”, revelou Fernando Menezes, CEO da Selfit Brasil.

Para Leandro Cardoso, CEO da Rede Alpha Fitness, o cenário mudou após a pandemia do coronavírus, quando as pessoas passaram a valorizar as atividades físicas e tornaram essa prática parte de sua rotina.

“Isso mudou bastante após a pandemia. As pessoas passaram a ter atividade física como rotina e hábito de vida. Com isso, acreditamos em um aumento de 10% nesse verão”, explicou Leandro.

Espaço de uma das unidades da Rede Alpha Fitness | Foto: Divulgação | Alpha Fitness

Atualmente a Rede Alpha Fitness conta com 22 academias, sendo 20 unidades na Bahia, uma em Sergipe e uma no Distrito Federal. Cada uma delas promete um atendimento de alto padrão e suporte personalizado aos clientes.