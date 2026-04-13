Circuito Baiano de Skateboard 2026 divulga vencedores da 1ª etapa

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Circuito Baiano de Skateboard Street 2026 - Foto: Divulgação / Sudesb

A primeira etapa do Circuito Baiano de Skateboard Street de 2026 foi realizada na Praia da Ribeira, em Salvador. O evento reuniu cerca de 100 atletas de diversas cidades baianas e da região de Sergipe.

A etapa do Circuito Baiano serviu para a abertura oficial da temporada de skateboard no estado da Bahia e fortaleceu o calendário nordestino com sete disputas por categorias.

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Homologada pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk), a competição garante vagas para o Campeonato Brasileiro da modalidade, previsto para dezembro.

Campeões das categorias

Entre os destaques da etapa feminina realizada em Salvador, estão:

Yayla Aksoy - Campeã na categoria Mirim

- Campeã na categoria Evelyn Keith - Campeã na categoria Iniciante

- Campeã na categoria Camilly Victoria - Campeã na categoria amadora

Nas categorias masculinas, destacam-se os atletas:

Bernardo Nonato - Campeão da categoria Mirim

- Campeão da categoria Antony Ferreira - Campeão da categoria Iniciante

- Campeão da categoria Julio Vitor - Campeão da categoria Amador

- Campeão da categoria Jailson Santana - Campeão da categoria Master.

Skatista realizando uma manobra | Foto: Valdomiro Neto

“Vimos um evento com boa presença de público, que enfrentou a chuva e conferiu de perto as manobras, e também tivemos uma grande adesão dos atletas. Tivemos competidores da capital, Região Metropolitana, Sudoeste e Sul Baiano, além de outras localidades da Bahia e Sergipe. Isso mostra a força do nosso esporte, que é capaz de atrair pessoas de várias partes em torno do skateboard”, disse Erneto Belote, diretor-presidente da Federação de Skateboard do Estado da Bahia (FESEB).

O eventou contou com a participação da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE) e a Superintendência dos Desportos (SUDESB) e o programa Esporte Por Toda Parte.