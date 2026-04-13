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Circuito Baiano de Skateboard 2026 divulga vencedores da 1ª etapa
Competição aconteceu na praia da Ribeira e definiu os vencedores das categorias
A primeira etapa do Circuito Baiano de Skateboard Street de 2026 foi realizada na Praia da Ribeira, em Salvador. O evento reuniu cerca de 100 atletas de diversas cidades baianas e da região de Sergipe.
A etapa do Circuito Baiano serviu para a abertura oficial da temporada de skateboard no estado da Bahia e fortaleceu o calendário nordestino com sete disputas por categorias.
Homologada pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk), a competição garante vagas para o Campeonato Brasileiro da modalidade, previsto para dezembro.
Campeões das categorias
Entre os destaques da etapa feminina realizada em Salvador, estão:
- Yayla Aksoy - Campeã na categoria Mirim
- Evelyn Keith - Campeã na categoria Iniciante
- Camilly Victoria - Campeã na categoria amadora
Nas categorias masculinas, destacam-se os atletas:
- Bernardo Nonato - Campeão da categoria Mirim
- Antony Ferreira - Campeão da categoria Iniciante
- Julio Vitor - Campeão da categoria Amador
- Jailson Santana - Campeão da categoria Master.
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“Vimos um evento com boa presença de público, que enfrentou a chuva e conferiu de perto as manobras, e também tivemos uma grande adesão dos atletas. Tivemos competidores da capital, Região Metropolitana, Sudoeste e Sul Baiano, além de outras localidades da Bahia e Sergipe. Isso mostra a força do nosso esporte, que é capaz de atrair pessoas de várias partes em torno do skateboard”, disse Erneto Belote, diretor-presidente da Federação de Skateboard do Estado da Bahia (FESEB).
O eventou contou com a participação da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE) e a Superintendência dos Desportos (SUDESB) e o programa Esporte Por Toda Parte.
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