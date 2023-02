City empata com Leipzig fora de casa na ida das oitavas da Champions

O Manchester City não conseguiu manter a vantagem e acabou empatando em 1 a 1 em sua visita ao RB Leipzig, nesta quarta-feira, 22, em duelo das oitavas de final da Liga dos Campeões, em que a vaga nas quartas de final será decidida na partida de volta, na Inglaterra.

O argelino Riyad Mahrez abriu o placar para a equipe comandada pelo técnico Josep Guardiola aos 27 minutos mas no segundo tempo o croata Josko Gvardiol empatou para os donos da casa (70').

O confronto permanece, portanto, empatado e a definição será no dia 14 de março, no Etihad Stadium, onde o City contará com o fator campo para seguir vivo em um torneio que é a obsessão de seus donos e do qual o clube nunca foi campeão em sua história.

"Estamos um tanto desapontados porque realmente controlamos o jogo e não conseguimos no segundo tempo, talvez porque eles melhoraram”, avaliou Mahrez em entrevista ao Canal+. “Tivemos chances de matar o jogo. Um empate fora de casa é algo que pode acontecer", concordou.

Nenhuma das quatro equipes inglesas classificadas para as oitavas de final da Liga dos Campeões conseguiu vencer na partida de ida.

O City pode pelo menos se orgulhar de ter sido o único que não perdeu, já que os outros três foram derrotados no jogo de ida: Chelsea (1 a 0 contra o Borussia Dortmund) Tottenham (1 a 0 diante do Milan) e Liverpool (5-2 em casa contra o Real Madrid).

Na partida desta quarta-feira, na Alemanha, o City foi superior no início e teve as melhores chances do primeiro tempo contra o quinto colocado da Bundesliga.

O português Ruben Dias de cabeça (13 minutos) e Mahrez (16) numa cobrança de falta que bateu na barreira deram os primeiros e raros avisos, até a abertura do placar.

O gol teve grande dose de infelicidade do austríaco Xaver Schlager, que perdeu uma bola em seu campo, interceptada por Jack Grealish, que buscou um companheiro. A bola acabou sobrando para Mahrez, que entrou na área e em seguida mandou um chute superando o goleiro local.

Mahrez marcou sete gols em 2023: quatro na Premier League, dois na FA Cup e agora um na Liga dos Campeões. Ele também deu três assistências no início deste ano.

Reação alemã

Antes do intervalo, o Manchester City teve chances de ampliar, mas tanto uma cabeçada de Rodri (30) na cobrança de escanteio quanto um chute cruzado de Grealish (37) foram para fora.

No início do segundo tempo, Mahrez quase ampliou (49'), mas Schlager respondeu bem e tirou com a coxa.

O Leipzig acordou com uma chance em que quase empatou, uma cabeçada de Benjamin Heinrichs (54) que passou por cima da baliza defendida pelo brasileiro Ederson, que depois desviou um chute de Timo Werner (56).

Os donos da casa continuaram tentando, dando uma imagem diferente da primeira etapa.

Aos 69 minutos, Ederson defendeu um forte chute do húngaro Dominik Szoboszlai (69) mas falhou no empate, que saiu um minuto depois. O goleiro não saiu em um escanteio e o croata Josko Gvardiol pulou sozinho para desviar de cabeça e fazer 1 a 1.

Ilkay Gündogan respondeu aos 73 minutos com um chute que o goleiro Janis Blaswich afastou.

Nos últimos 15 minutos, o jogo esfriou e as duas equipes começaram a pensar na partida de volta dentro de três semanas.

"Foram dois momentos muito, muito diferentes", analisou o técnico do Leipzig, Marco Rose, ao DAZN. "No segundo tempo jogamos no nível da Liga dos Campeões, em pé de igualdade com o Manchester City, era isso que queríamos. Agora sabemos o que não queremos fazer, que foi o que aconteceu no primeiro tempo", disse ele.