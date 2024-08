Clássico Ba-Vi na Arena Fonte Nova reúne famílias no dia dos pais

Luiz Carlos, sua esposa Marina e sua filha de 8 anos, Malu - Foto: Bruno Dias | Ag. A TARDE

O clássico Ba-Vi disputado, neste domingo, 11, tem um gosto especial, não só por ser o último embate entre as equipes no ano, mas também por ser realizado no dia dos pais.

Presente para acompanhar o jogo, Luiz Carlos trouxe a família, composta pela filha Malu, de 8 anos, e a esposa Marina, para celebrar a data comemorativa na Arena Fonte Nova.

“Sem dúvida, minha esposa me acompanha nos jogos do Bahia. Já me acompanhou de manhã, a gente fez uma corrida de 10 quilômetros, ela estava lá me dando moral, incentivando. E aí, ela sabendo que tinha Ba-Vi, a família toda tricolor, ela mesma pediu pra vir pro jogo e passar o Dia dos Pais aqui na Fonte Nova”, disse ao Grupo A TARDE.

O torcedor tricolor ainda aproveitou para arriscar seu palpite para o placar do jogo. “Hoje é 2x0, Everton Ribeiro marca e Cauly vai desencantar nesse jogo do Bahia”, finalizou.

Do mesmo modo, o papai Danilo Guimarães trajou o filho Daniel Machado com a camisa tricolor, que junto do primo Tauan, marcou presença no estádio para assistir a partida nesta data comemorativa.

Danilo, seu filho Daniel e sobrinho Tauan | Foto: Bruno Dias | Ag. A TARDE

“Viemos curtir o jogo, ver o nosso Esquadrão golear hoje, com fé em Deus. O importante para a gente hoje é comer galinha, eles são nossos filhos. O pai manda, o filho obedece. Aqui na Fonte Nova eles sabem como é, aqui a história é diferente”, provocou.