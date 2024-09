Claudiney Batista conquista o ouro no lançamento de disco

Claudiney Batista, tricampeão paralímpico - Foto: Ana Patrícia Almeida | CPB

Claudiney Batista conquistou, nesta segunda-feira, 2, a nona medalha de ouro do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O mineiro se tornou tricampeão no lançamento de disco na classe F56, para atletas que competem sentados. Ele venceu a prova com a marca de 46,86m, novo recorde paralímpico.

Claudiney já havia vencido a mesma disputa no Rio 2016 com o lançamento em 45,33m e em Tóquio 2020, com 45,59m. Ele tem o recorde mundial, com 47,37m, obtido no Desafio CPB/CBAt, realizado no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, em 2023.

“É um mix de emoções. Feliz com esse tricampeonato, é muito treino, muito foco, muita determinação, treinei bastante nessa aclimatação. Nesse momento vale tudo, alimentação, descanso, a ótima estrutura que o comitê nos deu em Troyes (na França). Estava com um desconforto na coluna, fiquei apreensivo, mas na hora ali a adrenalina subiu, não senti dor e deu tudo certo”, afirmou Claudiney.

A prata ficou com o indiano Yogesh Khatunyia, com lançamento em 42,22m, e o bronze com o grego Konstantinos Tzounis, que lançou a 41,32m.